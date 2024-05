I Carracci fanno il pieno. Taglio del nastro a Palazzo

La giornata scelta per l’inaguruazione non poteva essere migliore: la mostra-dossier ’Ludovico e Annibale Carracci. Storie antiche per due camini bolognesi nella collezione Michelangelo Poletti’, a cura di Angelo Mazza e allestita nella Sala Urbana delle Collezioni d’Arte a Palazzo d’Accursio, ha aperto i battenti ieri, proprio nella Notte dei musei e quindi con apertura straordinaria fino alle 24. E il successo dell’iniziativa si vede.

Nucleo centrale del progetto – che rimarrà fino al 22 settembre – sono due affreschi ’Alessandro Magno e Taide incendiano Persepoli’, di Ludovico e ’Morte di Didone’, di Annibale Carracci che furono eseguiti intorno al 1592 per due camini di Palazzo Lucchini, in piazza Calderini a Bologna, poi passato alle famiglie Angelelli, Zambeccari e infine Francia Comi.

Nota agli studi carracceschi anche se mai ammirata dal vero, la ’Morte di Didone’ è citata per la prima volta nella ’Felsina pittrice. Vite de’ Pittori bolognesi’ (1678) e ne ’Le pitture di Bologna’ (1686) da Carlo Cesare Malvasia. ’Strappato’ attorno al 1911, pochi anni dopo l’acquisto del palazzo da parte di Filippo Comi, e spostato in una sala diversa, il dipinto illustra il noto passo dell’Eneide di Virgilio cui alludono anche i versi trascritti alla base dell’ara marmorea su cui è costruita la pira. L’affresco di Ludovico, con il soggetto estremamente raro in pittura ’Alessandro Magno e Taide incendiano Persepoli’, ha condiviso le vicende e la storia critica di quello di Annibale. Acquistati dall’imprenditore Michelangelo Poletti, amante della pittura bolognese ed emiliana tra Cinque e Settecento, sono eccezionalmente visibili al pubblico: l’affresco di Annibale Carracci non è mai stato esposto in pubblico, mentre quello di Ludovico Carracci ha fatto apparizione un’unica volta, nel 1993, nella mostra sull’artista curata da Andrea Emiliani.