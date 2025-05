I casi salgono. Dai ’ravaldoni’ alle Mobike

I bolognesi veri li chiamano ravaldon (o ravaldoni). Le bici abbandonate in strada, spesso in cattive condizioni, magari legate a un palo tanto da ostruire il regolare passaggio sul marciapiedi, forse addirittura senza una ruota o prive di sellino, sotto le Torri sono ormai parte dell’arredo urbano. Un problema che esiste da sempre, su cui si è cercato di intervenire con azioni come bandi per il riuso delle varie componenti o progetti di ‘officina sociale’, ma che ultimamente sembra presentarsi con più insistenza. Le vedi lì: all’angolo della strada, sotto il portico, dimenticate tra le rastrelliere in stazione. Spesso per settimane, a volte per mesi. Un problema che, forse, meriterebbe più attenzione.

La polizia locale interviene quando un mezzo abbandonato contribuisce a ostruire la regolare circolazione o il transito, mentre sul sito del Comune viene indicato come sia possibile segnalare una bicicletta in evidente stato di abbandono utilizzando il servizio online (www.comune.bologna.it/informazioni/segnala-problema). In alternativa, è possibile rivolgersi ai ‘reparti territoriali’ telefonicamente o di persona, su appuntamento. Al termine delle attività di accertamento e verifica, il mezzo viene poi rimosso dal personale dell’amministrazione e se possibile rigenerato. Negli ultimi anni, come detto, sul web erano apparsi bandi organizzati dal Comune per incentivare progetti di recupero dei ravaldoni, anche se attualmente non sembrano essercene in vigore.

Un degrado diffuso a cui, nell’ultimo decennio, si è aggiunto il problema delle Mobike – le bici a noleggio arancioni – parcheggiate dove capita o abbandonate qua e là. RiderMovi, che eroga il servizio, si occupa ovviamente di recuperare i mezzi dispersi, ma i dati parlano comunque di un fenomeno piuttosto diffuso: le multe per parcheggi illegali – giardini pubblici, spazi privati, aree di cantiere e altro – erano state 2.444 nel 2022 su un totale annuo di 1.250.748 corse (0,2%), scese a 1.088 su 2.089.177 utilizzi nel 2023 (0,05%) e risalite nuovamente a 1.561 su 2.927.111 corse nel 2024 (sempre lo 0,05%).

Francesco Moroni