I casi sfortunati del coniglio Edoardo

Se il Teatro Testoni ha chiuso per lavori, gli spettacoli della compagnia La Baracca non si fermano, ruotando su alcune altre sedi. Così domani alle 16,30 tocca alla Sala Centofiori, ospitare lo spettacolo di teatro ragazzi ’Il lungo viaggio del coniglio Edoardo’, della compagnia forlivese Accademia Perduta-Romagna Teatri, ideale per piccoli da 4 anni. Inoltre 45 minuti prima e 30 minuti dopo lo spettacolo è possibile fermarsi a leggere i libri dell’angolo biblioteca e prendere in prestito due volumi gratuitamente.