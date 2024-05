I Casino Royale e Lucio Corsi danno il via a ’Heros Festival’

Al via Heroes Festival, la manifestazione prodotta da Music Innovation Hub al fianco del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024, promosso dall’ASviS e in collaborazione con UN SDG Action Campaign. La quarta edizione della kermesse arriva anche a Bologna e vede protagonisti Lucio Corsi e i Casino Royale (in formazione anche la cantautrice Marta Del Grandi) questa sera al Binario centrale del Dumbo di via Casarini (ore 21). Una serata tra utopia e mistero, con il principe del glam rock made in Italy, Lucio Corsi, pronto a fare addentrare il pubblico nella sua avventura musicale tra realtà e immaginazione. E ci saranno anche gli iconici Casino Royale (nella foto). L’evento è in collaborazione con Indie Pride.

Una proposta variegata quella di Heroes che, abbracciando la formula del festival musicale diffuso, nel mese di maggio attraverserà l’Italia insieme ai numero artistiə che hanno scelto di aderire al progetto e farsi portavoce, ovvero heroes, delle istanze del festival e della mission di Music Innovation Hub. Heroes amplifica il valore della musica come catalizzatore di cambiamento sociale attraverso il consolidamento di un ecosistema capace di includere i change makers impegnati nell’attuazione degli obiettivi globali dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, generando un ritorno visibile, misurabile e scalabile.

I biglietti per Heroes Festival 2024 sono disponibili solo su DICE all’inidirizzo: link.dice.fm/heroesfestival. Info e aggiornamenti su: heroesfestival.it.

fra.mor.