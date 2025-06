"I Cau di notte non vanno chiusi. Ogni 24 ore curano 59 pazienti"

Chiudere i Cau sì o no? In merito a quello di San Lazzaro interviene Forza Italia con dati alla mano. "Il Cau di San Lazzaro, inaugurato il 20 maggio 2024, si avvia a chiudere i battenti nelle ore serali e notturne, complice il poco afflusso dalle 20 alle 8 – così per gli azzurri il capogruppo locale Paolo Giunchi (a destra) e la consigliera regionale Valentina Castaldini –. Secondo i dati più recenti, forniti dalla Regione a un nostro accesso agli atti, dal 20 maggio 2024 al 30 aprile 2025, 11 mesi e 10 giorni, sono stati 20.340 gli accessi al Cau, di cui 16.294 dalle 8 alle 20 e 4.046 dalle 20 alle 8. I numeri in media sono modesti, da piccola struttura sanitaria di provincia, 47 utenti al giorno durante le ore diurne e 11,7 in orario serale e notturno, e come in tutti i Cau regionali ci sono picchi di accesso durante i weekend e le festività e un’altissima variabilità, con notti nelle quali si presentano solo 3 utenti e notti nelle quali gli accessi sono 23. La domanda, però, è dove andranno queste persone, a chi si rivolgeranno?".

E concludono: "La guardia medica si è dimostrato un servizio che non rispondeva più ai bisogni di salute dei cittadini, ed è per questo che sono nati i Cau, i pronto soccorso sono fatti per i problemi medici che necessitano un trattamento di emergenza, e non per le casistiche minori per le quali sono nati i Cau, i medici di Medicina generale e i pediatri di libera scelta ricevono durante il giorno, durante i loro orari e solitamente su appuntamento. Viene tolto ai cittadini un servizio sul quale sono stati investiti soldi pubblici e che aveva ricevuto le lodi anche dell’allora sindaca, Isabella Conti".

z. p.