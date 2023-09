I Cau e la rete di emergenza. Un mezzo di soccorso perderà il medico di notte

Attorno ai Cau, i Centri di assistenza per l’urgenza destinati a snellire l’attività dei Pronto soccorso, ruota il piano di riorganizzazione dell’emergenza-urgenza. Nel documento presentato dall’Ausl in Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana, nella sezione dedicata al potenziamento del 118 si precisa che "la rimodulazione dei mezzi di soccorso di emergenza territoriale in questa prima fase non determinerà alcuna riduzione di msa (mezzi di soccorso avanzato, ndr), ma un’ottimizzazione delle équipe mediche e infermieristiche". Però il testo prosegue così: "L’assetto della rimodulazione prevede la trasformazione di un msa-m in msa-i nelle 12 ore notturne nell’area città di Bologna". Ossia su un mezzo di soccorso avanzato al posto di un medico ci sarà un infermiere.

"Con questi termini tecnici, di fatto la Ctss ha avallato che sul territorio del Comune di Bologna e dei Comuni limitrofi, nell’orario notturno rimanga una sola automedica. Una decisione che riteniamo pericolosa e non condivisibile – attacca Roberto Pieralli, presidente regionale Snami e medico del 118 –, per la quale richiederemo l’intervento e l’attezione di tutti gli organismi di tutela dei cittadini". Secondo il camice bianco dell’emergenza, "diversi medici dipendenti operanti in città ci hanno anticipato che, se questo dovesse accadere, chiederanno le esenzioni dalle notti o le dimissioni perché questo taglio comporterà un’organizzazione del lavoro insostenibile per chi rimane sull’unica automedica, dovendo girare come una trottola da Ozzano a Zola Predosa con il rischio di interventi ritardati dato il territorio da coprire".

Tuttavia, nel documento l’Ausl chiarisce che è previsto "il potenziamento dei mezzi di soccorso avanzato infermieristico attraverso implementazione dei percorsi formativi degli infermieri" e "l’incremento numerico msa-i".

L’Azienda scrive anche che "il progetto di potenziamento del 118 si sviluppa attraverso l’introduzione del medico link, connesso telematicamente con la centrale operativa 118, e disponibile H24 per tutti i mezzi del territorio e dei punti della rete ospedaliera per la valutazione del quadro clinico per valutare - supportare anche il pre arrivo dei mezzi di soccorso, il supporto-autorizzazione a trattamenti soprattutto su fase assistenziale, l’attivazione dei percorsi tempo dipendenti, tracciabili su applicativo 118 Ems, la scelta e la pre-attivazione degli ospedali hub e spoke". Nella sezione dedicata all’organizzazione dei Cau, si ricordano i risultati dell’interpello per le sedi di Vergato e di Budrio, oggetto di conversione da Pronto soccorso. Hanno risposto 90 medici, di cui un titolare di continuità assistenziale e 24 incaricati, 60 in graduatoria per incarichi di guardia medica, 5 iscritti al corso di medicina generale. Tra i professionisti, 51 hanno indicato come preferenza Budrio, 3 Vergato, 36 sia Budrio sia Vergato. Le altre due attivazioni di Cau, entro dicembre, saranno nelle case della comunità del Navile e di Casalecchio.