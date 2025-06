I Cau e la chiusura di notte, Ausl: “Meglio telefonare, assistenza più appropriata”

Cau di Navile, Casalecchio e San Lazzaro chiusi di notte, dal primo luglio: l’assistenza sarà non solo garantita ma addirittura migliorata. Lo assicura Michele Meschi, direttore sanitario dell’Ausl di Bologna.

Cosa cambia dal primo luglio, di notte, nei Cau?

"I Centri assistenza urgenza di Navile, Casalecchio e San Lazzaro non saranno chiusi di notte: il cittadino ha questa garanzia. Modificano l’accesso diretto e si integrano con una forma rafforzata di guardia medica".

In quale modo?

"Fino alle 20 non cambia nulla. A partire dalle 20 i cittadini sono invitati a chiamare il numero unico della continuità assistenziale che è lo 051-3131. Ma solo per le urgenze minori: cefalea lieve, arrossamento agli occhi, mal di denti, contratture muscolari tutte quelle patologie per le quali si va normalmente ai Cau. Dopo le 20 non è che la gente non può più entrare nei Centri, ma che il tutto viene filtrato da una telefonata fatta al personale medico che fa una valutazione di quanto gli viene descritto dal cittadino. Che può dire: si presenti qui al Cau, oppure la patologia è differibile o ancora si può dare un consiglio telefonico o ancora viene fatta la visita a casa".

Se una persona, ad esempio a mezzanotte, arriva davanti al Cau perché non si sente bene e non ha telefonato, cosa accade?

"Si può presentare e verrà accolto all’interno, ci mancherebbe altro: nessuno viene mandato indietro".

Ma allora perché non lasciare tutto come prima...

"Alla base del ragionamento che abbiamo messo in atto c’è l’idea di iniziare a introdurre nel sistema l’accesso mediato non vuol dire prendere le distanze dai pazienti, ma per aumentare l’appropriatezza e andare verso i numeri unici 116 e 117 per le patologie minori e un’assistenza primaria totalmente integrata tra medici di famiglia, guardia medica. Ma se la persona che chiama descrive sintomi molto gravi, il medico gli dirà subito di chiamare il numero unico dell’urgenza 112 e si evita che il paziente perda tempo prezioso andato al Cau. Adesso però, voglio sottolineare, che per le urgenze minori si compone lo 051-3131".

Ci sono altre riorganizzazioni in atto per quanto riguarda l’Ausl?

"Tutto quanto va visto dentro al nuovo sistema di medicina territoriale che è quello del DM/77 e stiamo lavorando affinché ci sia sempre un maggior dialogo tra ospedale e territorio, in tutte le forme"

In concreto cosa significa?

"Potenziamento dell’assistenza domiciliare, confronto sempre maggiore tra specialisti e medici di medicina generale: ad esempio una valutazione specialistica di tipo geriatrico. Tutti percorsi che tendono a modificare la presa in cura della nuova tipologia di malato che sono i cronici che devono essere gestiti il più possibile nel loro contesto. Sappiamo bene che portare una persona anziana in ospedale c’è il serio rischio che si disorienti".

Questione personale sanitario: com’è la situazione, ci sono difficoltà?

"La nostra situazione rispecchia quella generale: c’è carenza di infermieri perché mancano le persone. In ambito medico ci sono carenze importanti nell’emergenza-urgenza, i candidati sono pochissimi. Poi sicuramente mancano pediatri, ginecologi, anatomopatologi, ma anche i medici di medicina generale non abbondano".

Sulle liste d’attesa cosa può dire?

"Stiamo facendo un grande lavoro: abbiamo messo in atto una task force interaziendale gestita dal personale che si occupa di gestione e organizzazione sanitaria per contenere i tempi di attesa ma soprattutto per favorire percorsi di presa in cura il più possibile diretta, mettendo nelle condizioni il prescrittore e l’erogatore di dialogare meglio e concordare insieme qual è l’esame migliore e in quale tempo si può fare".