I cavalieri del lavoro al Quirinale. Onorificenze per Orta e Galliani

Consegnate ieri mattina al Quirinale le onorificenze dell’Ordine ’al merito del lavoro’ ai 25 cavalieri del lavoro nominati dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, lo scorso 2 giugno.

Due i bolognesi presenti a Roma, Averard Orta e Marco Galliani. "Ricevere dalle mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel salone dei Corazzieri al Quirinale, l’onorificenza al merito del lavoro è stata un’emozione indimenticabile e straordinaria che porterò sempre con me. Questo grande onore – precisa Orta –, spinge tutti i cavalieri a rinnovare gli sforzi per ribadire con l’esempio quotidiano il ruolo centrale assegnato al lavoro nella nostra carta costituzionale".

Orta, patron del gruppo Colibrì e vicepresidente regionale e presidente di Aiop Bologna, attraverso le strutture sanitarie e sociosanitarie appartenenti alla famiglia, rappresentate da Villa Ranuzzi e Villa Serena e dai presidi ospedalieri accreditati Ai Colli, Santa Viola e Villa Bellombra, amministra un gruppo attivo nella sanità privata con 597 posti letto e 600 dipendenti. Tra il 2011 e il 2022 ha realizzato, senza ricorso a contributi pubblici, un piano di investimenti da 50 milioni di euro per l’ampliamento e l’ammodernamento di Villa Ranuzzi e del presidio ospedaliero Santa Viola e per la realizzazione della nuova sede di Villa Bellombra, ampliata da 2.000 a 8.000 metri quadrati. Ha contribuito a contrastare l’emergenza sanitaria da Covid-19, mettendo a disposizione della Regione e dell’Ausl 580 posti letto.

Marco Galliani dal 1993 è presidente di Profilati, capogruppo di famiglia attiva con otto società nell’estrusione di alluminio, rame e argento e nel design di sistemi in alluminio per porte e finestre. Oggi il Gruppo opera con tre stabilimenti in provincia di Bologna e uno in provincia di Teramo.