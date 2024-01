I cent’anni di Giuseppe Negretti. Nanni: "Una vita dedicata all’arte"

Giuseppe Giustiniano Negretti, residente ad Alto Reno Terme nella minuscola borgata di Campoferraio, ha compiuto 100 anni il 6 gennaio scorso. La ricorrenza è stata celebrata con la consegna di una pergamena commemorativa da parte del sindaco di Alto Reno Terme, Giuseppe Nanni che, per l’occasione, si è recato a casa concittadino centenario. Giuseppe Negretti è una persona istruita e colta che per tutta la vita ha coltivato molteplici interessi, trasformando giorno dopo giorno il talento nella propria professione. Disegnatore meccanico, poliglotta, scrittore di libri e articoli e testimone della Seconda guerra mondiale, ha scritto numerosi radiodrammi e commedie trasmesse dalla Rai e dalla Radio Svizzera Italiana. La sua passione più grande è sempre stata l’arte: si è occupato di pittura e scultura su legno e pietra, partecipando ad alcune mostre personali e collettive. La sua abitazione, attualmente, dispone di uno studio/atelier in cui è esposta parte delle sue opere. "Sono molto felice di partecipare alla gioia di Giuseppe Giustiniano per il raggiungimento di questa importante soglia anagrafica -chiosa il sindaco Nanni- ho trascorso in sua compagnia alcune ore davvero piacevoli. Approfondire la sua originale vicenda umana ha rappresentato per me una piacevole scoperta".

f.m.