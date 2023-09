I cent’anni di Imelde Tassoni, superstite della strage di Vigorso

Imelde Tassoni ha festeggiato 100 anni insieme a tutta la comunità di Castenaso. L’evento è stato reso possibile dai volontari del Centro Sociale Airone e dell’Anpi Castenaso. Insieme a Imelde, la figlia Maria Giovanna e il figlio Saverio, i nipoti e gli amici. Sono intervenuti il sindaco Carlo Gubellini, la presidente provinciale ANPI Anna Cocchi, il vicesindaco Pier Francesco Prata, il parroco don Giancarlo Leonardi. Imelde Tassoni, nata a Castenaso il 24 settembre 1923. La sua giovinezza è stata toccata dalla perdita del fratello Gianni e del cugino Paolo nell’eccidio di Vigorso del 21 ottobre 1944 a opera delle forze nazifasciste , in cui persero la vita 23 persone tra partigiani e civili. Il fratello di Gianni sarà ritrovato solo 20 giorni dopo la morte. Dopo giorni di ricerche, Imelde e la sua famiglia riuscirono a ritrovare il corpo, così da potergli dare degna sepoltura.

La Pro Loco di Castenaso ha donato a Imelde una targa che ricorda quel momento, da apporre proprio in quel luogo durante una delle celebrazioni a cui non manca mai. Ogni anno infatti Imelde partecipa al ricordo di quei giorni, condividendo la sua storia con le giovani generazioni e celebrando la memoria della sua famiglia, fedele ai valori dell’antifascismo e della Resistenza. Al suo fianco, in quelle occasioni come in questo giorno di festa, il partigiano Mario Neri, splendido 97enne unico sopravvissuto a quei giorni eroici e tragici. Negli anni seguenti Imelde e la sua famiglia furono protagonisti di un’altra esperienza indimenticabile: nel 1947 ospitarono per alcuni mesi nella loro casa Italia Valenti, una bambina proveniente dal meridione. Un fenomeno poco conosciuto organizzato dal Partito Comunista Italiano e dall’Unione Donne Italiane che, nel primo dopoguerra, coinvolse oltre 70mila bambini, portati in treno per affidi temporanei nel Nord Italia, per sfuggire alla miseria e offrire un sostegno negli anni più difficili della ripartenza.

"Un esempio di coraggio e perseveranza, una figura che continua a ispirare speranza in un futuro migliore. Ci sono storie che ci appartengono e ci uniscono, storie che sono nostre, storie come quella di Imelde", dichiara il sindaco Carlo Gubellini.

Zoe Pederzini