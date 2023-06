I cent’anni di nonno Sergio

Cent’anni di Sergio Benfenati. Dopo i 101 anni di Edmea e Angiolina a San Giorgio di Piano è arrivato al traguardo dei 100 Sergio Benfenati. "Sono andato a casa sua a festeggiarlo con la figlia Ivonne e altri parenti e a portargli gli auguri di tutti i sangiorgesi - racconta il sindaco Paolo Crescimbeni -. Ho voluto ricordare questo giorno consegnandogli oltre a una pergamena, una bottiglia di vino Kentu. Questo è un vino prodotto dall ex sindaco di Laconi, comune sardo con cui siamo gemellati ed è stato prodotto dedicandolo ai centenari sardi. Abbiamo parlato dell’alluvione e della manutenzione dei fossi di cui Sergio è un esperto essendo stato contadino. Quando ero assessore all’Ambiente e supportato dalla Bonifica Renana facemmo un progetto relativo all’analisi e manutenzione della rete scolante secondaria (fossi) fu infatti molto contento. Sergio da pensionato oltre a recarsi in campagna tutti i giorni per osservarla, faceva tanta vita di paese e lo incontravi spesso sotto i portici. Oggi è un po’ più ritirato e mi ha detto che al bar non conosce più tante persone con cui parlava o giocava a carte".