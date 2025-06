I cento anni del monumento ai Caduti

Con una cerimonia pubblica e un incontro alla Casa della conoscenza, oggi a Casalecchio si ricordano i cento anni dall’inaugurazione del monumento in onore degli ottanta caduti nella prima Guerra mondiale. Opera decisamente originale, un po’ per le sue dimensioni, davvero notevoli, ma soprattutto perché ad inaugurarlo, il 12 giugno del 1925 nella cittadina sul Reno arrivò il Re d’Italia.

Vittorio Emanuele III, che al momento della scopertura della statua al milite ignoto secondo la vulgata popolare avrebbe rivolto all’artista che lo aveva modellato e poi fatto realizzare in bronzo (Francesca Barbanti Bordano Fioroni) un complimento assai poco onorevole: "Signorina, mi congratulo con lei: ha fatto il monumento all’imboscato!".

Chiaro riferimento al profilo abbondante del soldato infagottato in un ingombrante cappotto militare. Una frase della quale non si trova traccia nei documenti ufficiali, eppure tramandate dalla voce popolare e raccolta in una nota del libro di Vincenzo Paioli citata nella prima pagina dell’approfondita ricerca condotta da Carmen Santi, storica dell’arte che oggi, insieme allo storico Leonardo Goni alle 19,15 alla Casa della conoscenza, in una conferenza pubblica illustreranno la storia del monumento collocato al centro della piazza centrale di Casalecchio.

E proprio in questa piazza che si apre come una terrazza sul Reno con accesso da via Marconi, oggi alle 18,30 è in programma la cerimonia di benedizione, di posa della corona di fiori e il discorso del sindaco Matteo Ruggeri.