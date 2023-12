I cento anni di Rina Pilotto: grande festa con tutta la sua famiglia

Ha compiuto 100 anni, sommersa dall’affetto di figli e nipoti, la signora Rina Pilotto. Nata il 17 dicembre del 1923, ieri Rina ha potuto tagliare assieme a cinque dei suoi sei figli la torta più bella. Per lei anche otto nipoti e sette pronipoti. La festa si è tenuta a casa sua, in Cirenaica, alla presenza della presidente del Quartiere San Donato-San Vitale, Adriana Locascio, arrivata per farle le auguri a nome dell’amministrazione e consegnarle una pergamena. Rina, in ottima forma e aiutata quotidianamente dalla sua famiglia, bravissima nel realizzare tortellini e crescentine, si è trasferita con il marito Nello Levada da Adria, nel Veneto, alla fine degli anni 60. Il marito Nello ha combattuto in Russia nella Seconda Guerra.