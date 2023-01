I cento anni di Selina: "Sono nata in una casa senza finestre"

L’altro giorno il sindaco di Sala, Emanuele Bassi, ha festeggiato una sua concittadina che ha compiuto cento anni. Stiamo parlando della signora Selina Marchesini (nella foto). "A nome di tutta l’amministrazione comunale – dice il primo cittadino –, ho reso un sentito omaggio alla salese Selina Marchesini per i suoi cento anni. Accanto a Selina, ho trovato la famiglia al completo, presente insieme a lei per festeggiare questo eccezionale traguardo. Un traguardo conquistato con una vita vissuta caratterizzata da sacrifici ma anche da soddisfazioni, che si riflettono nei volti sorridenti e commossi dei suoi familiari". Selina nacque nella frazione di Bonconvento, ai piedi dell’argine del fiume Reno, nel 1923.

"Ricordo – rammenta la centenaria con estrema lucidità e con un pizzico di ironia tipico della sua generazione – che vivevo in una casa dove non c’erano nemmeno i vetri alle finestre". La signora, ancora in buona forma, abita nella frazione di Osteria Nuova ed è accudita dai suoi familiari. "In questa felice occasione – aggiunge il sindaco – mi preme ringraziare Selina e i suoi suoi cari per averci accolti con tanta allegria. Ma non solo, perché la nostra centenaria ha raccontato storie, luoghi e persone di Sala di ieri e di oggi".

p. l. t.