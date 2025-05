I ’Cerchi’ di Margherita Ferri

Si intitola Cerchi il film di Margherita Ferri che stasera viene presentato al Modernissimo, alle 18 e che verrà presentato da Carlo Lucarelli e Gian Luca Farinelli. La proiezione, infatti, si inserisce nella rassegna Oltre il dolore – Il cinema dalla parte delle vittime e la serata sarà a ingresso libero. Il film della regista imolese, molto apprezzata per Il ragazzo dai pantaloni rosa, tocca proprio questi temi. La figlia di Antonella e Gianluca, Elisa, è stata uccisa dal marito davanti alle loro bambine; Gabriele ha perso il padre autista, assassinato in servizio; Lola ha subito anni di violenza domestica e un tentato femminicidio. Come è andata avanti la loro vita dopo la tempesta che li ha travolti? Il documentario parte da questa domanda e, attraverso una costruzione narrativa a cerchi concentrici, va al cuore della loro vicenda umana.