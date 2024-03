I cibi con insetti perderanno la sfida a tavola

Non c’è pericolo. La consuetudine tutta asiatica di mangiare grilli o altre cose del genere a Bologna e in Emilia Romagna non sfonderà mai. Il mercato è libero e ognuno è altrettanto libero di pubblicizzare anche sassi alla griglia. E’ il consumatore che decide cosa mangiare.La Commissione europea l’anno scorso ha autorizzato l’arrivo sulle nostre tavole di quattro tipi di insetti: la larva di Tenebrio molitor o larva gialla della farina, la Locusta migratoria, l’Acheta domesticus, cioè il comune grillo, e la larva di Alphitobius diaperinus o verme della farina minore. Mortadella e tortellini non hanno paura degli insetti, resteranno per sempre leader della tavola. A proposito, il Consorzio della mortadella ha proprio diffuso di recente i numeri. Nel corso del 2023 sono stati prodotti 39,5 milioni di kg di mortadella Bologna Igp e venduti 33,3 milioni di kg. Rispetto al 2022 la produzione è cresciuta del 3,7% e le vendite dello 0,4%. L’affettato in vaschetta si conferma leader di mercato col decennale trend di crescita e con un aumento del 6,5%. Si è passati dai 4,7 milioni di kg lavorati nel 2013 agli 11,3 milioni di kg del 2023 con un volume di vendita più che raddoppiato, pari a +240%. Ecco perchè larve e locuste perderanno sempre la partita della buona tavola.

Mail: beppe.boni@ilcarlino.net