I Cinni del Campo dei Fiori. In campo per aiutare Traversara

Cinquanta sportine e tre scatoloni pieni di generi alimentari, medicine, prodotti per la pulizia della casa e attrezzi per la manutenzione. Sono quelle consegnate qualche giorno fa dagli animatori dell’associazione ‘I Cinni del Campo dei Fiori’ di Bazzano-Valsamoggia ai 500 abitanti di Traversara, la frazione di Bagnacavallo in provincia di Ravenna, distrutta completamente dall’alluvione del 19 settembre scorso, dovuta alle forti piogge che hanno causato la rottura degli argini del fiume Lamone. "Ad accoglierci in un magazzino di fianco alla chiesa c’erano i rappresentanti dell’associazione Traversara in Fiore, delegata al coordinamento degli aiuti", racconta Ezio Predieri, animatore dei Cinni di Bazzano, non nuovi a questo genere di iniziative umanitarie.

"Ci hanno fatto una gran festa – dice ancora –, anche perché in questo borgo non è rimasto più niente. Tante le case allagate, numerose quelle completamente distrutte". Tra Bazzano e Crespellano sono state tante le attività che hanno supportato l’iniziativa dei Cinni. "Al nostro appello – rivela Predieri – hanno risposto la pasticceria ‘La Dolce Vita’ di Ernesto Tedeschi, la farmacia della famiglia Osti, la ferramenta Cioni, la casa di riposo ‘Il Pellicano’. In tanti anni non si era mai vista una gara di solidarietà così sentita". Nicodemo Mele