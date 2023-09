I cinquant’anni del gruppo Pon Pon. Festa con rinfresco a Villa Pallavicini

Giornata di festa a Villa Pallavicini. L’appuntamento, per celebrare i 50 anni di vita dell’associazione gruppo Pon Pon– odv, è in programma oggi a partire dalle 15.30 quando ci sarà la celebrazione della Santa Messa. A seguire un piccolo rinfresco animato con le tantissime persone che in questo tempo hanno condiviso questa esperienza di amicizia e carità. Il Gruppo Pon Pon - Odv è un’associazione laica d’ispirazione cristiana legalmente riconosciuta dal gennaio 1990, di cui fanno parte adesso 12 persone diversamente abili e una ventina di volontari iscritta al registro unico del terzo settore. E’ nata nel 1973 alla parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli per iniziativa di padre Francesco Marchesi che, radunando un piccolo gruppo di giovani, inizia a trascorrere le domeniche pomeriggio con alcuni ragazzi portatori di handicap del quartiere contattati tramite l’Anffas, poi raccolta da don Mario Zacchini.