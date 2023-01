I cinquantenni e i misteri della tecnologia

Giorgio

Comaschi

Te lo metto a posto io. Il risultato è quasi sempre uno solo: Il momento di sbigottimento, lo stop delle dita sulla tastiera e la frase classica: "Si è bloccato tutto". Al si è bloccato tutto, seguono minuti di smarrimento in cui nessuno riesce risistemare il marchingegno. Si sommano anche alcune esclamazioni tipo: "Impossibile!", che non risolve nulla ma cerca di convincere gli altri dell’esistenza di un problema tecnologico indipendente dal protagonista della frittata. Siamo ancora indietro. Cerchiamo di fare vedere videini buffi (dicendo: "questo fa morire, guarda!") che poi non partono, o che partono ma poi "viene la rotella" e il video rimane fermo così per dieci minuti. Piovono i "si è bloccato tutto" e scoppiettano anche, a margine, i "dumaròn" di chi è lì che aspetta. Le sotto categorie sono composte da quelli che si arrendono a prescindere e fanno: "Io non ci capisco niente, fai te". Insomma lo scoglio è ancora grosso. E l’intervento dei nipoti o dei figli è quasi sempre inevitabile. Perché altrimenti c’è una fetta di città che rimane annichilita, col telefonino in mano, guardando in catalessi lo schermo e borbottando: "Xà iè suzèss què!". Sono gli "incerti". Per identificare a priori un incerto ti devi basare sul momento in cui gli detti un numero di telefono. "Hai da scrivere?". "Sì". "Bene, allora (leggendo lentissimo, numero per numero) 335689099". L’altro fa: "Te lo ripeto: 3…3…5". Ecco quelli che ti ripetono il numero sono gli "incerti". E puoi regolarti di conseguenza.