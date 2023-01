I cinquantenni e i misteri della tecnologia

Giorgio Comaschi

Il mondo, e quindi anche Bologna nello specifico, si divide ormai fra quelli che sono "tecnologici" e quelli che non lo sono. Ci sono nonni che sdidazzano nei loro smartphone con la perizia di un ragazzino, che partecipano a chat su Whatsapp, che scaricano aggiornamenti, che vanno, in certi casi, alla Apple di via Rizzoli e mettono in buca tecnici preparatissimi con soluzioni da scienziati della Nasa.

Nonni e ragazzini. E’ la via di mezzo il problema. E’ l’età fra i 30 e i 50-60 ha più lacune. C’è gente che ti dice: "Dammi qua, ci penso io" e comincia a tampicciare con le dita in forma compulsiva, borbottando: "Adèss at àl mèt a post mè".