"I Cinque Cerri sta franando"

Il borgo dei Cinque Cerri, a Sasso Marconi, attende risposte concrete per risolvere i problemi di governo delle acque che si sono manifestati in più occasioni fino agli allagamenti e ai danni dello scorso 19 settembre quando l’esondazione del rio che attraversa il borgo e la strada provinciale di val di Setta provocò disagi, danni e pericolo per gli abitanti e per gli automobilisti. Lo ha sottolineato in consiglio regionale il consigliere di Rete Civica, Marco Mastacchi, che alla giunta regionale ha chiesto quali interventi, e soprattutto in quali tempi intende intraprendere per risolvere l’ostruzione del rio, prevenire ulteriori allagamenti ed erosioni, e stabilire i tempi per il ripristino della normalità e della tranquillità per la popolazione colpita. "Le conseguenze principali di quegli eventi includono gravi danni alle infrastrutture, alle proprietà private, allagamenti e smottamenti dei terreni".

g. m.