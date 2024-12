I cioccolatini più buoni. È la campagna Telethon

Un cioccolatino per la ricerca: dal 15 al 22 dicembre torna la campagna di Fondazione Telethon per Natale. "Anche quest’anno tantissimi volontari distribuiranno cioccolatini a forma di cuore per sostenere la ricerca contro le malattie genetiche rare. È un lavoro fondamentale: in questi trent’anni la fondazione è riuscita a curare cinque malattie", afferma Chiara Milani, del coordinamento volontari Fondazione Telethon Bologna.

Quest’anno i cuori di cioccolato hanno una veste nuova: prodotti da Caffarel/Lindt, saranno disponibili sia fondenti sia al latte, ciascuno accompagnato da un messaggio di solidarietà e racchiusi in eleganti confezioni a forma di scrigno. "La maratona Telethon (in onda sulle reti Rai dal 14 al 22 dicembre, ndr) è una bellissima tradizione che si rinnova ogni anno, come l’impegno di Telethon per la ricerca, che nel nostro Paese è purtroppo sempre poco finanziata", sottolinea l’assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo.

Le sfide sul territorio bolognese sono molteplici, dal nuovo Centro Clinico NeMo all’ospedale Bellaria alla ricerca sulle malattie genetiche rare condotta dall’ospedale Sant’Orsola. Anche quest’anno si confermano sul territorio sodalizi di lunga data, come quello con Asd Ciclistica Bitone, che domenica 15 dicembre organizzerà il 18° cicloraduno di Natale per Telethon, il 17° raduno di mountain bike e un evento dedicato ai giovani dai 6 ai 14 anni, con ritrovo al Circolo Benassi in viale Cavina 4. Inoltre, condizioni meteorologiche permettendo, il 15 dicembre al Corno alle Scale si terrà una gara di slalom gigante e snowboard.

Dopo oltre trent’anni di successi al fianco di Telethon, anche BNL è in prima linea nella lotta alle malattie genetiche rare. A Bologna, dal 16 dicembre nella filiale di via Rizzoli 26, dalle 10 alle 18, sarà possibile acquistare i cuori di cioccolato, così come al Centro commerciale in Via Larga (grazie a camper Club Italia), in numerose edicole (molte aderenti al Si.na.gi), bar e circoli della città e sul sito ufficiale di Telethon. Anche in provincia l’iniziativa è molto attiva, grazie anche all’Associazione Angeli in Moto, che garantisce la consegna dei cuori pure a domicilio. Protagoniste sono diverse Pro Loco e Avis Comunali, in particolare a Castenaso: qui, dall’8 dicembre e nei due fine settimana della maratona, saranno organizzati banchetti solidali.

Alice Pavarotti