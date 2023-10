I circoli Arci accendono i live

Ritorna ‘Suner Festival’, la rassegna di musica dal vivo ospitata dai circoli Arci. Dal 20 al 28 ottobre, diciannove artisti, e gruppi, inonderanno di musica ventitre music club Arci sparsi in tutta la regione. Il progetto è sostenuto dalla Regione ed è ideato dall’Arci. Con il sostegno del musicista Corrado Nuccini, in questi tre anni, Suner ha lavorato anche alla produzione di tre proposte artistiche. "Il genio e la pratica – afferma Nuccini – hanno bisogno di un contesto dove esibirsi e crescere, solo così possono svilupparsi le nostre forze musicali migliori". Il nuovo prodotto targato Suner è ‘Sprecato’, il nuovo album di James Jonathan Clancy (foto), che il 28 ottobre si esibirà al circolo Arci ‘Il Casalone’, dove canterà anche qualche brano del suo nuovo disco scritto tra Londra e Bologna. "Fare musica è la mia ragione di vita – commenta Clancy –, ringrazio Nuccini per avermi aiutato a chiudere il progetto". Per quanto riguarda le altre date bolognesi, si esibiranno anche il duo Lovesick, al nuovo circolo Hex (il 22 ottobre), e il duo Ooopopoiooo che il 27 ottobre sarà al circolo Efesto. Sempre il 28 sarà la volta di Viviane, che salirà sul palco dello Sghetto club. Il presidente di Arci Emilia-Romagna, Massimo Maisto, definisce Suner "una rassegna inclusiva, sostenibile e che valorizza tutti i circoli". "L’attività musicale dev’essere strumento di emancipazione", commenta Francesca Romana D’Amico del circolo Arci ‘RitmoLento’. "Suner è una grande opportunità per scambiarsi idee" chiude Oderso Rubini, produttore.

Giovanni Di Caprio