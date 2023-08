"I cittadini chiedono sicurezza e rimborsi"

"Chi ha più testa la usi" chiosa il sindaco di Molinella, Dario Mantovani, dopo la visita del commissario straordinario per alluvione, il generale Francesco Paolo Figliuolo sui luoghi dell’alluvione tra Molinella e Budrio. "I cittadini quando giungerà l’inverno valuteranno poche cose: se saranno in sicurezza e se saranno stati rimborsati dei danni. Altri argomenti sono per addetti ai lavori e alle volte un po’ lunari".

Si riferisce a qualcosa in particolare sindaco?

"Credo che a chi deve passare l’inverno tra San Martino in Argine e Selva Malvezzi, passando per la Motta e Vedrana, interessi poco la polemica tra governo e Regione, con il rimpallo di accuse sui ritardi dell’uno o dell’altra. Si vada avanti veloci e tutti nella stessa direzione, il governo si mostri vicino ai territori come la Regione, pur tra le molte difficoltà del momento, ha cercato di fare fin da subito".

Il generale ha visitato il ponte delle Motta, la rottura dell’Idice e Selva Malvezzi. Le impressioni?

"Una visita che ci aspettavamo, d’altronde qui abbiamo uno dei punti più danneggiati di tutta la regione. Il generale è la persona pratica e pragmatica che ci ricordavamo dall’emergenza pandemica. Sulle qualità dell’uomo non penso nessuno possa dire qualcosa. La sua azione va sostenuta, con la massima collaborazione degli enti locali e la massima disponibilità economica da parte del governo. Questo si aspettano le comunità colpite".

Il generale si è speso sul finanziamento del nuovo ponte. Intanto alcune voci si sono levate sul rifiuto di alcuni mesi fa all’ipotesi del ponte militare. "Tra tutte le polemiche questa è quella che ha meno senso di tutte: sono stati i rappresentanti del Genio stesso a dire, a mie precise domande, che con una ‘luce’ del ponte così importante (oltre i 100 metri) era difficile garantire la doppia corsia e la certificazione oltre un certo peso per i mezzi civili. Chiunque caldeggi una soluzione che impedisca a camion e mezzi pesanti di passare sul ponte, è caldamente invitato a farsi un giro per le industrie e gli artigiani di Molinella. Invito anche qui tutti e tutte a essere seri e andare oltre". Così ‘la palla’ torna alla Città Metropolitana.

"Come è naturale che sia: il ponte è di proprietà della ex Provincia. Che però ha subìto a metà maggio danni quasi ovunque: ovvio che deve essere sostenuta economicamente dal governo. Quello che mi aspetto però, dopo le parole del generale, è una reattività senza precedenti della città metropolitana nel progettare e mettere a terra gli interventi con i fondi in fase di stanziamento".

Quali auspici per il futuro? "L’Idice è stato reincanalato, sono al lavoro le ditte messe in campo dalla Regione. Adesso mi aspetto piena operatività sul ponte e sui rimborsi, come ha detto il commissario".

