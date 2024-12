I cittadini di Case Sant’Anna: "Sicurezza in via Ferrarese"

Basta accostare una manciata di secondi lungo via Ferrarese, partendo dal civico 255 e spingendosi fino al 204, per sentire il rumore delle auto che sfrecciano davanti alla frazione Case Sant’Anna, zona abitata "abbandonata dal Comune" che si trova all’incrocio tra le vie Vittorio Peglion e Sammarina. Un via vai di veicoli, dall’alba al tramonto, che spesso supera il limite dei 70 chilometri orari. A un passo dagli ingressi delle abitazioni di numerosi residenti che, da un anno, sono in attesa di una soluzione. Una soluzione che tarda ad arrivare coi cittadini che sperano arrivi una presa di posizione dal Comune "per mettere in sicurezza quel tratto di strada".

Le criticità, portate alla luce dal consigliere civico Gian Marco De Biase di Al centro Bologna, non sono solo dettate dal limite di velocità, che nella frazione è di 70 mentre prima e dopo scende a 50 chilometri orari, ma anche dal posizionamento della fermata del bus e dall’assenza di una pista ciclabile che unisca la frazione con la località Case Nuove e la rotonda dei vigili del fuoco. Gli attraversamenti pedonali e i marciapiedi, poi, sono inesistenti. La partita si apre circa un anno fa, quando lo scorso 11 gennaio in commissione mobilità in Comune si tiene un’udienza conoscitiva, dalla quale emergono le problematiche avvertite dai residenti, che "avevano partecipato all’incontro ed erano sollevati", spiega De Biase. Qualcosa, dopo il primo step, si è mosso, ma poi tutto si è fermato.

Lo scorso 29 aprile, infatti, viene approvato in Consiglio comunale un ordine del giorno volto "a favorire una nuova mobilità della zona Tuscolano-Ferrarese", presentato dalla consigliera di Coalizione Civica Simona Larghetti e firmato anche dagli esponenti del centrosinistra Begaj, Marcasciano e Cima. Tra le richieste, l’invito al sindaco Lepore e alla giunta ad avviare interlocuzioni con l’Anas, a cui spetta la competenza del tratto stradale interessato, per implementare gli interventi così da moderare la velocità e mettere in sicurezza le fermate del trasporto pubblico. In più, la realizzazione di una tratta ciclabile per collegare la frazione e l’invito a dare periodica informazione al Consiglio comunale, di Quartiere e alla cittadinanza sugli sviluppi. Ma così non è stato. "Faccio mie le richieste dei residenti della frazione Sant’Anna – conclude De Biase – e chiedo alla giunta di aggiornare il Consiglio e i cittadini degli eventuali interventi effettuati e delle interlocuzioni avute con i vari enti al fine di migliorare sicurezza e vivibilità della zona".

Mariateresa Mastromarino