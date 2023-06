I cittadini fanno da soli "Ecco il nostro progetto"

di Paolo Rosato

"Quello della stagione estiva, sulla zona collinare della città, è un problema grave. Le case sono abbandonate a loro stesse. Per questo, e anche per altri motivi, abbiamo presentato un progetto sulla sicurezza e speriamo di essere convocati entro l’estate dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza". Francesco Cicognani, presidente del comitato ComiColli, commenta con amarezza la tentata rapina a mano armata di via Gandino. L’ennesimo caso di paura capitato nella vasta area che ricomprende i colli di Bologna. Il comitato, però, è sul pezzo da tempo. "Abbiamo redatto un progetto, presentato in anteprima al questore Isabella Fusiello e poi inoltrato anche al prefetto Attilio Visconti – spiega Cicognani –, con la voglia di collaborare con la pubblica amministrazione e con le forze dell’ordine. Non vogliamo dimostrazioni di forza da parte della politica che inquinino il dibattito".

Quali sono i cardini del progetto? "E’ piuttosto articolato. Pensiamo a un protocollo di vicinato, per esempio, con i cittadini che possono aiutarsi a vicende, mettendosi in rete, segnalando a uno o più coordinatori degli episodi sospetti, che abbiano senso di essere segnalati alle forze dell’ordine, in maniera accreditata e autorevole – aggiunge Cicognani –. Tutto questo servirebbe a rafforzare la coscienza di una comunità vigile e partecipe. Poi c’è il tema delle entrate e delle uscite dalla collina, che sono sedici: obbligando i passaggi da quei varchi, qualcosa deve accadere. L’installazione delle telecamere è un’ipotesi che abbiamo esplorato, è un tema complesso e ne discuteremo". Nel progetto anche un rafforzamento in rete delle protezioni personali che ogni proprietario mette in campo – dagli allarmi alla vigilanza privata –. Infine l’auspicio. "Se accettato, ci piacerebbe esportare questo protocollo ad altre zone della città", conclude Cicognani.

Poi il dibattito politico. Che ieri infuriava. Michele Campaniello, capogruppo del Pd in Comune, ha punzecchiato il governo. "Solidarietà alla famiglia rapinata e un ringraziamento alle forze dell’ordine per l’intervento tempestivo e l’impegno quotidiano. Impegno che dovrebbe essere sostenuto dal governo, che parla tanto di sicurezza, ma senza mettere in campo misure concrete e risorse. Anche per questo i tentativi della destra locale di distogliere l’attenzione da queste mancanze, attribuendo fantomatiche responsabilità al Comune, risultano particolarente maldestri e offensivi". Francesco Sassone (Fd’I): "La giunta Lepore ha affermato di non voler installare le telecamere nella zona di via Gandino così come sui Colli. Chi delinque si sente libero di farlo non essendo controllato. Lepore dice che non ci sono i soldi, ma poi spende 24 milioni di euro per la Città 30". Per Matteo Di Benedetto (Lega), "un episodio inaccettabile che certifica una mancanza cronica di sicurezza. Totale solidarietà alla ragazza e alla sua famiglia, chiediamo al sindaco di fare mea culpa, chiedere scusa e di prendersi le sue responsabilità". Infine Francesca Scarano (Misto): "Viviamo nel puro terrore di essere derubati e picchiati in strada e in casa in pieno giorno, persino in zone non periferiche o isolate che da tempo sono preda di bande di criminali. Servono telecamere e presidi".