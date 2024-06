I cittadini:: "Non vogliamo quel ripetitore"

A Crevalcore è nato un comitato di cittadini contro l’installazione a terra di un’antenna dei telefonini. Si chiama ‘No ripetitore’ e raccoglie una settantina di residenti.

"Una compagnia telefonica – spiega Nicolò Benati, portavoce del comitato – vuole installare un ripetitore alto 34 metri, in viale della Libertà, nel parcheggio di un albergo, a ridosso del centro storico. La compagnia telefonica deve infatti disattivare quello già presente, da oltre 20 anni e ben mitigato, sul tetto del palazzo di fronte e installarne uno nuovo".

I condomini del palazzo hanno disdetto il contratto di locazione e la compagnia telefonica deve trovare alternative (edifici pubblici disponibili non ce ne sono) per continuare a fornire il servizio.

"Ad oggi – aggiunge Benati - è stata presentata una diffida nei confronti della compagnia telefonica. E fino al 17 giugno non si può installare l’antenna. E il comitato ‘No ripetitore’ si sta muovendo con una raccolta firme". "Esiste – afferma il sindaco Marco Martelli – una normativa ben precisa che impedisce ai Comuni di intervenire su questi impianti, a meno che non ci siano motivazioni ben precise. Tuttavia sono in contatto con la compagnia telefonica e abbiamo aperto un confronto per portare l’antenna non a ridosso del centro. In sostanza vogliamo evitare che il ripetitore sia posizionato nel parcheggio dell’albergo". p. l. t.