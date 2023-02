I cittadini progettano il paese Due incontri per idee e contributi

Continua ‘Noi Pianura’, la fase partecipativa ricolta ai cittadini per dare contributi e idee nella redazione del Piano urbanistico generale delle Terre di Pianura, lo strumento previsto dalla legge regionale del 2017, che definirà lo sviluppo del territorio e delle sue comunità.

L’obiettivo della seconda fase di questo percorso partecipativo proseguirà fino a fine febbraio, per continuare ad ascoltare le comunità del territorio e coinvolgerle nella qualificazione degli spazi pubblici affinché rispondano alle vulnerabilità, singolarità e aspirazioni delle persone.

Il percorso si svilupperà nei Comuni attraverso vari incontri tematici. ’La strada non solo per le auto’ e ’La scuola fulcro del paese’, che si sono già tenuti, ’I luoghi culturali conviviali’, in programma il 6 febbraio dalle 18 alle 20.30 a Palazzo Marescalchi, in Sala Zucchini, piazza Caduti della Resistenza 1, a Malalbergo, e ’La natura in cui abitiamo’ in programma il 13 febbraio dalle 18 alle 20.30 al Borgo dei Servizi, Sala Blu, Via San Donato, 74 a Granarolo dell’Emilia. Partecipare sarà l’occasione per capire come queste tematiche sono affrontate nel Piano urbanistico generale e poter contribuire, con il proprio punto di vista, allo sviluppo del territorio. Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza. Un’occasione importante per chi vorrà dare un contributo al proprio paese.