I cittadini puliscono la ’stradina’ del quartiere

Per decoro ma anche per la sicurezza della mobilità nel quartiere, per chi ci abita e per chi si trova a passare. Doppio impegno domenica mattina a Casalecchio, per il gruppo di volontari riuniti nel gruppo dei Cittadini attivi, che si sono dati appuntamento nella zona Chiusa-Canale, a ridosso del sentiero che da via Andrea Costa porta al parco fluviale Romainville. Una ‘stradina’ (nella foto) utilizzata da tanti residenti della zona che trovano rischioso inoltrarsi lungo la via Canale, "dove sono assenti marciapiedi, ma anche paletti di protezione dei pedoni, delle carrozzine, delle bici e passeggini, tutti sempre a rischio di essere schiacciati o travolti da Suv o corrieri sparati a tutta velocità nella stradina", spiegano gli esponenti di questo gruppo, già titolare di un patto di collaborazione col Comune.

"Avevamo chiesto di programmare una messa in sicurezza del percorso alternativo che è stata realizzata per una prima parte e poi mai conclusa, lasciando un gradino anomalo che ne complica il passaggio sia a piedi che in bicicletta anche a mano". Da qui le alternative valutate ieri mattina, in vista del prossimo incontro con gli assessori di riferimento.

"Abbiamo delle proposte ma attendiamo quello che ci dirà il Comune, magari senza fare passare altro tempo. Questo passaggio serve a tutti i residenti, ma con la bella stagione si può rivelare prezioso anche per i turisti di prossimità e camminatori diretti al parco della Chiusa Talon e poi verso l’Appennino", hanno osservato i volontari prima di dedicarsi alla pulizia del greto del Reno, che ha restituito diversi sacchi di rifiuti trasportati dalle piene. "E purtroppo anche dai frequentatori della zona – aggiungono –. E’ stata comunque una bella mattina di volontariato attivo e di confronto con l’assessore Gurioli, presente sul campo e alla pulizia del parco. Abbiamo poi anche ripulito gli scoli della stradina, sperando che la si possa finalmente vedere conclusa".

Una mattinata di cittadinanza attiva che si è poi conclusa con un aperitivo alla Corte del Fiume e l’impegno a ripetere l’iniziativa anche nelle prossime settimane, così da dare continuità a questa sorta di adozione collettiva degli spazi pubblici della zona.

g. m.