I cittadini regalano le attrezzature ai pompieri

Inaugurata una nuova attrezzatura a disposizione dei vigili del fuoco di Gaggio Montano. Per l’occasione è stato presentato al pubblico un carrello per il rischio idrogeologico che consentirà di intervenire in condizioni di allagamento ambientale. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco Giuseppe Pucci (nella foto con i vigili del fuoco), nell’area esterna adiacente alla sala civica Antonio Gandolfi, presso i giardini di Silla, di fronte a una piccola folla di cittadini.

La struttura del carrello, già nella disponibilità dei vigili del fuoco, è stata provvista di motopompa, aspiraliquidi, centina e telone e ha oggi l’aspetto di un piccolo rimorchio, sempre pronto ad intervenire in caso di necessità.

"Lo scorso autunno, in occasione delle forti piogge che hanno allagato diversi scantinati proprio qui a Silla - racconta Domenico Medici, comandante dei 26 volontari del distaccamento - siamo intervenuti con la nostra vecchia motopompa, andando un po’ in sofferenza. Da lì, è nata l’idea del carrello che consentirà operazioni più tempestive. Colgo l’occasione per ringraziare coloro che con generosità hanno partecipato alla raccolta fondi".

L’allestimento del carrello è stato reso possibile dalla campagna di solidarietà "Aiuta chi ti aiuta" che ha permesso di raccogliere donazioni da privati e aziende. All’appello dei vigili del fuoco hanno risposto 26 privati e alcune attività produttive. Tra le aziende che hanno contribuito figurano Company Trasporti, Solar Power, Emmeti srl, Rondelli Elettronica, Gherardini ferramenta, Vap servizi e Dream performance. I progetti dei vigili del fuoco volontari di Gaggio Montano per la sicurezza del territorio non sono finiti.

E’ infatti già partita una nuova iniziativa, ancora più ambiziosa della precedente, con lo scopo di dotare il distaccamento di una piccola autopompa attrezzata di tutto punto, dal costo di 200mila euro. Gli interessati potranno acquistare un modellino di camion dei pompieri, prodotto dal marchio ceramico Thun in edizione limitata di duemila pezzi. Ogni camioncino si potrà ottenere con una donazione di almeno 50 euro che è già possibile effettuare presso il negozio Spagnesi di Porretta Terme, oppure mandando una mail a odvaltoreno@gmail.com.

Il comandante Medici conclude con una raccomandazione di stagione: "e’ iniziata l’estate quindi massima attenzione alle fiamme libere. Colgo l’occasione per ricordare gli enormi passi in avanti che si sono compiuti nella prevenzione degli incendi che oggi sono più rari che in passato, proprio grazie all’attenzione dei cittadini".

Fabio Marchioni