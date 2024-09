I cittadini ridisegnano la città:: "Via i prefabbricati della scuola"

I cittadini hanno votato la rimozione dei prefabbricati sul retro del Palazzo della Cultura:. Con la decisione di smontare definitivamente la struttura si è conclusa la prima fase del processo partecipativo ‘Seconda Chance?’ a Ozzano. A fine anno scolastico i prefabbricati che dal 2022 ospitano circa 120 alunni dell’istituto Panzacchi - in attesa della fine della realizzazione della nuova scuola - saranno smontati e rimossi. Questa la decisione della cittadinanza che ha partecipato alla votazione sul destino della struttura: votazione indetta dall’Amministrazione comunale attraverso il percorso partecipativo ‘Seconda chance?’. A esprimere il proprio parere sono stati 212 cittadini: 179 hanno votato per l’eliminazione dei prefabbricati entro l’estate 2025, mentre i restanti 33 avrebbero voluto che il Comune li acquistasse per nuovi usi. Prefabbricati che oggi occupano una superficie di 354 metri quadrati sul retro del Palazzo della Cultura, suddivisi in cinque aule, più servizi igienici, disimpegni e corridoi.

"L’amministrazione ha indetto il percorso partecipativo ‘Seconda Chance?’ per conoscere il parere dei cittadini – spiega il sindaco Luca Lelli –. Crediamo che questo tipo di iniziative siano un grande strumento democratico per coinvolgere la comunità in una serie di scelte che delineeranno il futuro di Ozzano. Siamo contenti dell’ampia adesione riscontrata, e come deciso dalla maggioranza dei votanti i prefabbricati saranno smontati. È stato per tutti un importante momento di dibattito e confronto che adesso proseguirà per comprendere, sempre insieme, come sfruttare al meglio lo spazio che la prossima estate si libererà sul retro del Palazzo della Cultura".

"Il voto della cittadinanza è stata solo una componente del percorso partecipato ‘Seconda Chance?’ – sottolinea la vicesindaca Mariangela Corrado –. Abbiamo infatti avviato un processo che è un’occasione per ascoltare altri punti di vista, così come di scambio di opinioni. Un momento di confronto in cui si mettono insieme sensibilità, energie e competenze diverse. Con la votazione si è conclusa la prima fase del percorso partecipativo, e adesso daremo il via alla seconda parte". Fino a oggi il costo del noleggio annuale dei prefabbricati a carico del Comune è stato di 68.076,30 euro: al 30 novembre l’ente rinoleggerà le strutture solo per l’anno scolastico in corso 2024/2025.