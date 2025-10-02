I cittadini si mobilitano per salvare la Festa Fiera

"La Festa Fiera è di tutti. Aiutiamola a ripartire". È stato un epilogo amaro a chiudere la 40ª edizione dell’evento a Crespellano quando, nella serata di domenica, un malvivente ha rubato l’incasso giornaliero dello stand gastronomico della Proloco, fuggendo in auto con il bottino. Un gesto vile, che ha vanificato l’impegno e la passione di chi si è rimboccato le maniche per rendere possibile la festa, ma che non è riuscito a fermare la solidarietà dell’intera cittadinanza, pronta a tendere una mano per far ripartire l’associazione dopo il colpo subìto.

In poche ore, la raccolta fondi lanciata dalla Proloco Crespellano sulla piattaforma GoFundMe è riuscita a raccogliere oltre cinquemila euro, con un flusso di donazioni ancora attivo. "La nostra priorità ora è recuperare i fondi rubati, perché non erano solo un incasso, ma la base economica che ci permette ogni anno di organizzare eventi e iniziative per la comunità. Sono fondi indispensabili per coprire i costi già sostenuti e per pagare ditte e fornitori che hanno lavorato con noi e che devono essere giustamente retribuiti", recita il proposito della raccolta. Un appello che ha immediatamente fatto breccia nel cuore della comunità, trasformando l’amarezza per il furto subìto in una concreta manifestazione di vicinanza e affetto.

"Siamo stati travolti da un’ondata di solidarietà. Mentre stavamo valutando come attivarci per recuperare i soldi rubati, in tantissimi hanno cominciato a contattarci per chiedere come darci una mano – riavvolge il nastro Anna Cinquegrana, presidente della Proloco Crespellano –. Poi è arrivata l’idea della raccolta fondi, che in sole ventiquattro ore ha superato il 50 per cento dell’obiettivo, testimoniando una vicinanza da parte del territorio che per noi assume un valore preziosissimo, soprattutto in un momento delicato come questo. Da un gesto vile si è sprigionata una forza collettiva che ci ha restituito una testimonianza d’affetto autentica e profonda". Festa Fiera è una manifestazione che affonda le radici nella tradizione, nata a metà degli anni ’80 e cresciuta edizione dopo edizione.

"Purtroppo in questa edizione abbiamo dovuto fare i conti con un finale amaro – continua Cinquegrana –. Visto quanto è accaduto, abbiamo preferito rimandare la cena di gala che si sarebbe dovuta tenere l’8 ottobre a Villa Nicolaj per festeggiare la 40ª edizione. Nel frattempo continuiamo a rimboccarci le maniche con l’aiuto della cittadinanza, che ci continua a dimostrare un incredibile sostegno".

Giorgia De Cupertinis