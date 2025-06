I civici aprono il cantiere 2027: "Siamo pronti a sfidare Lepore. Con noi i sindaci della provincia"

I civici aprono il cantiere delle Comunali 2027 e lanciano la sfida a Matteo Lepore. Per evitare candidature last minute (vedi il caso di Fabio Battistini, aspirante sindaco appoggiato dal centrodestra nel 2021, poi sconfitto da Lepore, ndr), giocano la prima mano della partita delle amministrative con sindaci, assessori e consiglieri della Città metropolitana riuniti ieri a Villa Benni in via Saragozza. Obiettivo: fare sentire la voce dell’hinterland, spesso soffocata dalla visione "bolognacentrica" dell’attuale amministrazione.

A guidare il fronte civico anti-Lepore è l’ex sindaco di Monzuno Marco Mastacchi, oggi consigliere regionale di Rete civica, realtà che da anni mette appunto ‘in rete’ diverse liste civiche locali: "Sono certo che dai nostri territori ci siano i nomi giusti, nomi importanti di tanti sindaci, uomini e donne esperti, che possono rappresentare una candidatura importante per la città".

Il consigliere di Casalecchio Andrea Tonelli rivendica il ruolo "civico" degli amministratori che devono evitare di "diventare succubi dei partiti". Più soft all’apparenza le parole di Mastacchi, più incline al ruolo di federatore, ma altrettanto chiare: "Verificheremo la disponibilità dei partiti a dialogare in questo senso", ma nel caso non ci fosse tale disponibilità "noi andremo avanti con il nostro progetto". Morale: "Vogliamo fare una nostra lista e guidare il gioco, poi vedremo se ci sarà una convergenza. Siamo partiti presto proprio per non trovarci gli ultimi tre mesi a parlare solo di candidature...".

In platea tanti volti noti nell’alveo centrista/area centrodestra: dall’ex candidata presidente dell’Emilia-Romagna Elena Ugolini oggi collega di Mastacchi in Regione con Rete Civica, ai sindaci (Bruno Pasquini di Monzuno, Davide Lelli di Monterenzio, Barbara Panzacchi di Monghidoro); dai consiglieri comunali Gian Marco De Biase (Al Centro Bologna) e Samuela Quercioli (Bologna ci Piace) a diversi assessori loali come Otella Zappa (Molinella) e consiglieri come Tonelli di Casalecchio e Jessy Simonini (Medicina).

Tra il pubblico anche il segretario locale di Noi Moderati, l’ex sindaco di Castenaso Stefano Sermenghi che fa sapere di essere della partita: "Vogliamo battere Lepore e ho l’autorità e l’autorizzazione a dire che noi ci saremo per un contributo che possa portare a scegliere un candidato sindaco nel 2027 che possa davvero battere il Pd".

Echi guazzalochiani arrivano dall’intervento di Carlo Monaco sul valore del civismo ("bisogna occuparsi dei problemi reali, il partito può anche esistere, ma ha un capo e fa un patto di fedeltà, quindi è libero fino a un certo punto"), mentre tra il pubblico ci sono anche Alberto Zanni, presidente di Confabitare, e Francesco Semilia nel consiglio nazionale di Mondo al Contrario, il movimento di Roberto Vannacci. Sul tavolo i problemi della provincia soprattutto post alluvione: dalla caduta del Ponte della Motta al guado di Monterenzio; dal metrobus uscito dai radar ai tanti disagi della mobilità, fino alla scarsità di tecnici. Da qui, la richiesta di riaprire il dossier Province, con una nuova legge, per "eleggere direttamente il sindaco metropolitano, così da evitare di subire le scelte di un primo cittadino votato solo da chi vive in città".

Non mancano critiche a Lepore che si sta scaldando per il bis, che per il consigliere centrista De Biase "fa solo annunci roboanti, ma non è un padre di famiglia vicino ai cittadini come dovrebbe essere un sindaco. Lepore fa scelte schizofreniche dalle scuole Besta all’aumento del costo dei biglietti dei bus". Va all’attacco anche il consigliere civico Tonelli (Casalecchio) che definisce la linea blu del tram "una lucida follia". Serve, quindi, carica Tonelli, "dare una spallata ai partiti e unire tutte le forze civiche" in vista del 2027. Per Ugolini il fatto che "il territorio si muova per capire che cosa proporre per il futuro della città è importante. Ma prima di indicare candidature occorre parlare di una visione". Invoca la svolta la consigliera civica Quercioli: "I territori sono stati abbandonati da Lepore e dalla sinistra", dice, e lancia "una commissione bipartisan sull’alluvione anche in Città metropolitana".