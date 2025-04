I civici guardano al 2027. E rispunta anche Battistini

Qualcosa si muove in vista delle Comunali 2027. Mancano due anni, ma c’è già chi è partito con le grandi manovre per mettere in campo un’alternativa al bis del sindaco Matteo Lepore. Grandi manovre che, però, partono dal ’basso’, da comitati e movimenti civici pronti a unirsi e chissà magari misurarsi nell’agone politico. Fabio Battistini, ex candidato civico appoggiato dal centrodestra sfidante di Lepore alle scorse Comunali e fondatore della lista Bologna ci piace (in consiglio rappresentata da Samuela Quercioli, ndr), è molto attivo sul versante dei comitati. E, in un asse inedito con l’ex consigliere provinciale Pd (proveniente dalla Margherita, ndr) Andrea De Pasquale, sta cercando di mettere in rete i tanti movimenti cittadini. Una rete capace di andare oltre le varie appartenenze politiche, ma che raggruppi il malcontento in città per costruire un’alternativa all’amministrazione Lepore in vista del 2027. Nella rete ci sono più di una ventina di associazioni, comitati, movimenti civici che spaziano dagli ex Besta ai ’No tram’ a Viviamo Bologna (nata da ’Salviamo il Cierrebi’). Ma ci sono anche, tra gli altri, Comicolli, Assosantostefano, il comitato di Viale Oriani (contro il taglio degli alberi).

"Stiamo cercando di unire chi non trova risposte e non è soddisfatto dall’amministrazione di questa città", spiega Battistini. Ma su una sua ricandidatura nel 2027, per ora, non si sbilancia. Più avanti coi lavori, invece, ’Una Bologna che cambia’ (Ubcc), movimento civico di centrodestra, vicino alle istanze No Vax, attivo già ai tempi del Covid con ’Io apro’, che ha già scelto il suo candidato. Stando ad alcune indiscrezioni, Ubcc dopo aver lanciato la petizione per una maggiore sicurezza in città, raggiungendo quota 7mila firme, in tandem con il movimento No vax ’Lealtà, coerenza, verità’ di Luca Teodori e il Popolo della famiglia rappresentato da Mirko De Carli, ha scelto di puntare su Giorgio Gorza, presidente del movimento civico. "Vogliamo portare al voto chi è stanco di questa giunta", aveva spiegato qualche mese fa. Ma con una postilla: "Non siamo un’organizzazione manovrata dalle destre".