"I clienti faticano a parcheggiare"

Al negozio Play Sport, in piazza Azzarita, incontriamo Concetta Bossio. "Io lavoro qua e i disagi ci sono. Ci sono molte meno persone che circolano in questa zona e il lavoro ne risente parecchio. Sicuramente quando i lavori finiranno questa zona, che è abbastanza morta, sarà movimentata e ci sarà più turismo, ma per ora gli effetti del cantiere e della chiusura delle strade si fa sentire". Inoltre, hanno tolto i parchimetri per il pagamento del parcheggio: "Ho tanti clienti che abitano fuori le mura e quando arrivano in macchina non sanno più dove devono parcheggiare e pagare. Non passano più bus e non ci sono indicazioni per capire dove e come muoversi. Serve una gestione migliore della viabilità", chiude Bossio.