I comici di Zelig sul palco del Barberino Outlet

Grande successo di pubblico per la nuova area spettacoli di Barberino Outlet che oggi, in occasione del Ferragosto, il giorno più atteso dell’estate, vedrà esibirsi sul palco i grandi comici di Zelig, per la rassegna ‘Barberino Outlet Summer vibes 2025’. La serata è da non perdere, nel segno della comicità: ci saranno Baz, Dado, Gene Gnocchi, Sergio Sgrilli e Dario Vergassola con i loro irresistibili monologhi e sketch. Il pubblico potrà ritrovare dal vivo tutti gli ingredienti che hanno fatto la storia di questo show. Atmosfera giocosa, ironia, battute fulminanti, allegria e momenti esilaranti per ridere tutti insieme e passare una serata all’insegna della leggerezza.

In occasione dello spettacolo i 130 negozi dell’Outlet resteranno eccezionalmente aperti fino alle 23, per vivere un’esperienza unica di acquisti serali nel periodo dei saldi con offerte super convenienti. L’ingresso all’area spettacolo sarà possibile a partire dalle 19: prima dell’inizio dello spettacolo, alle 21, gli ospiti potranno intrattenersi con il dj set di Radio Subasio a partire dalle 20.

L’accesso è garantito solo con convalida della prenotazione da effettuarsi entro le 21 con il personale addetto. La prenotazione sarà considerata valida esclusivamente alla conferma del ricevimento del codice di ingresso. Il pubblico sta dimostrando di amare la formula dei concerti e spettacoli gratuiti con prenotazione in questo nuovo spazio del Mugello immerso nel verde, raggiungibile da Firenze con un bus navetta andata e ritorno anche serale con i seguenti orari: partenza da Firenze alle 10, 12, 15 e 18; partenza da Barberino Outlet alle 14, 17, 20 e 23.