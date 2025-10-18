Sos case popolari
Alessandro Caporaletti
Sos case popolari
Bologna
I comitati in Regione. Incontro con Curcio. Rimborsi pure ai privati
18 ott 2025
FRANCESCO MORONI
Cronaca
I comitati in Regione. Incontro con Curcio. Rimborsi pure ai privati

Il commissario spiega anche il nodo delocalizzazioni

L’incontro tra i comitati degli alluvionati, il commissario Curcio e la sottosegretaria Rontini ieri pomeriggio in viale Aldo Moro

L’incontro tra i comitati degli alluvionati, il commissario Curcio e la sottosegretaria Rontini ieri pomeriggio in viale Aldo Moro

"Ma posso utilizzare la stessa Pec per più domande di rimborso?". "Come funzionano le delocalizzazioni e cosa si intende per volontarietà?". E ancora: "Noi, a Ozzano, non siamo stati convocati agli incontri". "Come funziona ‘Indica’ (la piattaforma per i contributi, ndr)?". In viale Aldo Moro, tra le torri di Kenzo Tange, c’è il sole. Nella sala polifunzionale della Regione, gremita, ci sono almeno 60 persone: quelle di ‘troppo’ sono state spostate al primo piano, dove è stato disposto un videocollegamento. Fabrizio Curcio, commissario straordinario alla ricostruzione, e Manuela Rontini, sottosegretaria con delega alla Protezione civile, hanno convocato un rappresentante per ciascun comitato degli alluvionati. Sul piatto i temi non si contano neanche più: dalla riorganizzazione della struttura commissariale, che si è sganciata dall’egida del ministero della Difesa, alle risorse stanziate per pubblico (2,9 miliardi) e privato (oltre 1,8 miliardi), a cui si aggiungono le quote da riprogrammare (75 milioni) e un altro miliardo dal Governo. "Significa che stanno arrivano 6 o 7 miliardi", puntualizza Curcio, che fa un appello alla trasparenza per "fondi così ingenti".

"Anche i privati che hanno subito danni a causa delle alluvioni dell’autunno 2024 potranno accedere ai contributi per la ricostruzione": questa è la novità dell’ordinanza 14, quella sulle "semplificazioni". Saranno poi prorogati i termini per chi ha ‘sforato’ con le scadenze e ci sarà l’articolazione dell’anticipo al 50%, 40% e 10% e verranno introdotte altre procedure semplificate per la richiesta di contributo nel caso di danni minori o lievi. Un pacchetto che sembra convincere gli alluvionati in Regione, al pari delle parole di Curcio, che riesce a fare presa sui comitati "più di molti politici".

"Ci siamo concentrati sugli ultimi provvedimenti e sui prossimi passi – spiega il commissario –. In questi mesi abbiamo realizzato un’intesa importante tra Regione e Governo e ricordo che abbiamo lavorato moltissimo sul territorio: più di trenta gli incontri con i sindaci".

Lo spauracchio principale resta quello delle delocalizzazioni: c’è chi proprio non ne vuole sentir parlare e chi si sentirebbe più sicuro a lasciare casa propria già domani. "Le legge dice che il commissario può emanare l’ordinanza per i contributi in caso di danno grave e di luogo dove non si può più ricostruire – spiega Curcio –. Per noi il danno grave riguarda chi oggi ha ancora l’inagibilità o non ha la disponibilità del bene". E se le cifre oggi parlano di 2.350 euro al metro quadro per costruire altrove, è ancora aperto il discorso sui comuni limitrofi e su dove spostarsi. C’è anche chi chiede a Curcio se si possa stare più tranquilli: "La tranquillità è sempre molto relativa – chiude lui –: non dobbiamo mai abbassare la guardia".

"Il confronto è positivo e importante – aggiunge Rontini –. Martedì prossimo assieme al commissario incontreremo i sindaci: serve essere allineati". A novembre, invece, è previsto un summit con l’Autorità di Bacino del Po.

Francesco Moroni

