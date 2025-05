I comitati: "Primo passo, ma servono più fondi"

"Bene, ma non benissimo". L’espressione è di quelle colorite, molto in voga soprattutto tra i giovani, ma per quanto informale rende molto bene l’idea. È una gioia soltanto a metà quella degli alluvionati dopo la pubblicazione del decreto legge sulle alluvioni partorito dal Governo. Bene, in quanto "dopo sette mesi qualcosa finalmente si è mosso", commentano dal Comitato Ravone. "La nomina del commissario è un passaggio irrinunciabile", taglia corto il portavoce Luca Vianelli, che per mesi ha battuto il punto su come ancora mancasse per l’emergenza di ottobre a Bologna un volto a cui fare riferimento. E che esattamente due anni fa (era il 3 maggio 2023) ha visto esplodere sotto l’acqua il pavimento del proprio negozio in via Saffi. "Diciamo che una delle critiche che possiamo fare al ministro Musumeci (Protezione civile, ndr) è che nel piano si parla di un miliardo in dieci anni per tutte le tre regioni: guardando al disastro, ci aspettiamo molti più fondi".

La Regione sottolinea come nel decreto legge manchino le semplificazioni richieste in merito alle procedure urbanistico-edilizie e anche come serva distinguere tra indennizzi cospicui e rimborsi medio-piccoli: "Sicuramente una semplificazione è utile perché Bologna ha tanti casi più contenuti di indennizzi".

"Come detto finalmente qualcosa sta iniziando a muoversi dal lato del Governo – chiude Vianelli –. Ci aspettiamo passi concreti anche da parte della Regione: sono mesi che de Pascale dice cose condibisibili, ma, oltre ad averlo visto girare dappertutto sul territorio, non abbiamo visto ancora azioni concrete". Poi una stoccata anche al sindaco Matteo Lepore: "Da gennaio dice che ha pronto un dossier su Bologna da 200 milioni: non sappiamo quali interventi ci siano dentro, ma speriamo a questo punto che contenga le idee giuste e che venga finanziato".

Giovedì, intanto, alle 20.45 alla Chiesa di San Paolo Ravone il comitato ha organizzato il forum ‘Pericolosità idrogeologica del territorio’ con il geologo Riccardo Galassi per "un’analisi dei disastri annunciati del 2023 e del 2024".

fra. mor.