I commercianti aiutano le scuole

Commercianti ancora una volta al fianco delle famiglie del territorio. Riparte il progetto ‘Uno Scontrino per la Scuola’, promosso da Comitato Commercianti Castenaso, Pro Loco Castenaso, Confcommercio, Villanova Km 0, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e con il patrocinio dell’assessorato alla Scuola del Comune di Castenaso. Si tratta di un’attività che si è svolta per diverse edizioni nel territorio di Castenaso, sempre apprezzata da famiglie e cittadini, riscuotendo un notevole successo.

Al progetto, che è partito la prima settimana del nuovo anno scolastico 2024-2025, potranno partecipare tutti i clienti che faranno acquisti nelle attività commerciali sul territorio di Castenaso: dovranno conservare lo scontrino o la prova dell’acquisto fatto. A quel punto depositando lo scontrino nelle urne presenti nei plessi scolastici di Castenaso i partecipanti gareggeranno tra loro per vincere un premio in denaro che contribuirà a realizzare progetti specifici per ogni plesso. Ogni scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria del territorio ha aderito al progetto, che ha avuto inizio con il nuovo anno scolastico e si concluderà il 31 gennaio.

"Tutti possono partecipare a questa iniziativa per valorizzare le attività commerciali - ha ricordato il presidente del Comitato Commercianti Giacomo Pezzoli, tra i promotori del progetto nel periodo 2014-2017, poi prontamente ripreso appena tornato presidente, - con l’obiettivo prioritario per la comunità di sostenere i progetti di miglioramento e crescita delle sedi scolastiche di Castenaso".

"Grazie alle associazioni di categoria dei commercianti che, come dimostrano il successo delle ultime feste paesane e iniziative come questa, sono protagoniste fondamentali della nostra comunità - ha, poi dichiarato l’assessore alla Scuola, nonchè vicesindaco Pier Francesco Prata che conclude - sosterremo e continueremo a seguiremo lo sviluppo dell’iniziativa, con l’obiettivo di fare la nostra parte per realizzare gli interventi richiesti dall’istituto scolastico".

Zoe Pederzini