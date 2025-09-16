I commercianti: "Il centro storico non è più sicuro"

"Non ci sono più zone franche: ormai la città è vittima di un cambiamento che coinvolge l’intero territorio e anche in centro viviamo l’insicurezza". È la voce collettiva dei commercianti di via Farini e delle strade limitrofe alla gioielleria finita nel mirino dei ladri. Ma quanto accaduta l’altra notte non è "il primo episodio – precisa Pier Luigi Sforza, presidente di Ascom Orafi Gioiellieri Argentieri e Orologiai e alla guida di Federpreziosi –. Questo è un fatto molto eclatante per le modalità e anche per la posizione dell’attività. E di fronte a questo occorre una risposta di tutto il sistema, con un salto di qualità sulla sicurezza, con forze dell’ordine e Comune in sinergia. Noi ci siamo per fare questo passo insieme". Sono sempre più frequenti spaccate che "oltre al furto, comportano danni ingenti e distruttivi, in forme molto violente – continua Sforza –. Esprimiamo, come Federpreziosi, la nostra vicinanza e solidarietà ai colleghi di Rocca".

La notizia del furto con spaccata fa il giro dell’isolato: "Queste notizie sono ormai all’ordine del giorno e per chi, come noi, sta spesso da solo in negozio, è un problema. Abbiamo timore – confessa Valerio di Melluso –. Nonostante siamo in centro, in una zona che si considera tranquilla, avvertiamo questo cambiamento sulla sicurezza che coinvolge tutta la città. E ormai non c’è più differenza tra il giorno e la notte: queste persone agiscono in qualsiasi momento". La paura cresce se dietro il bancone ci sono delle lavoratrici: "Le donne sono più a rischio – dice –. Anche se magari sappiamo difenderci, possiamo incontrare persone che non hanno nulla da perdere. Mentre noi da perdere abbiamo molto".

Per Antonio Fabbricatore dell’edicola Calderini, l’episodio dell’altra notte "non è legato alla zona in cui ci troviamo, ma è un segnale del cambiamento che la città sta vivendo sul fronte sicurezza". Una commerciante guarda da lontano la vetrina distrutta: "Spesso pensiamo che qui viviamo in una zona più sicura e curata. Ma così non è".

m. m.