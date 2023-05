I commercianti senza entusiasmo "Così la pedonalizzazione è inutile"

In via De’ Carbonesi il realismo ha preso il posto dell’entusiasmo. "O si allarga a via Farini o questa pedonalizzazione non ha senso", è la sintesi, con il sorriso, di Teresa Donati, titolare del bar all’angola Zanzibar. E dire che "all’inizio ero d’accordo. Ma forse scombussolare la viabilità per un piccolo tratto di strada non conviene", ammette.

"Il bar, comunque, domenica resta chiuso. Per aprire dovrei chiamare una persona... troppo complicato. E non ne vale la pena. Il sabato? Siamo aperti, come sempre. Ma non ho notato una gran differenza con lo stop al traffico", il bilancio di Teresa, mentre serve un paio di caffè. Dello stesso avviso, Claudio Ceccanti dell’omonimo negozio di scarpe: "O si rende pedonale anche via Farini, altrimenti che senso ha? Sabato pomeriggio sono passate da noi solo quattro persone. Lo stesso il sabato prima... per forza, con le manifestazioni in centro, qui non viene nessuno. Se devo fare un bilancio, beh... direi che abbiamo guadagnato il 30 per cento in meno. C’è il grosso problema dei parcheggi, la gente qui in via De’ Carbonesi non arriva. Magari mette l’auto allo Staveco e al massimo va in via D’Azeglio".

In ogni caso, dice Ceccanti, visto il contesto, "non c’è alcuna idea di tenere su la serranda la domenica".

Mosca bianca della via, è il negozio di abbigliamento Luisa Spagnoli, aperto anche alla domenica. Chi ci lavora, la vede così: "Qualche turista si vede quando ci sono le fiere... ma così la pedonalizzazione non aiuta granché. Bisognerebbe chiudere al traffico già dal bar Zanarini. E comunque come si fa a chiudere la strada con delle transenne anti-estetiche? Servirebbero fioriere e piante... trasformare via De’ Carbonesi in un salottino. Forse, così, qualcuno devierebbe anche qui".

Alessandra Scopelliti del vicino ’Calamario’ non abbandona l’idea della via pedonale: "Sono da sempre favorevole, la gente deve abituarsi. Ma ci vorrebbero più iniziative... Il Comune dovrebbe coinvolgere di più".

Sara Ferrario, responsabile del negozio Majani, mentre chiude un cofanetto di cioccolata per un turista giapponese, ammette: "Sabato abbiamo lavorato molto, ma non credo dipenda dall’estensione dei T-Days. Poi, certo, è piacevole, senza auto e bus possiamo lavorare con la porta aperta...".

ros. carb.