I commercianti su Instagram per valorizzare le loro imprese

Da Granarolo ai commercianti dell’Unione Terre di Pianura. I negozianti del territorio hanno deciso di farsi vedere tramite un’apposita campagna tutta social. La pagina Instagram ‘@mettiamocilafaccia’ è lo strumento social scelto dall’Unione dei Comuni Terre di Pianura per valorizzare e dare visibilità al sistema delle attività economiche del territorio (commercio, pubblici esercizi, servizi) e metterle in relazione con nuovi potenziali imprenditori.

La campagna è partita giorni fa e vede coinvolti esercizi storici, attività formate da giovani e imprenditoria femminile che, appunto, con simpatia e professionalità, ’ci mettono la faccia’ e si raccontano.

L’iniziativa è nata nell’ambito di un progetto di valorizzazione del commercio locale attivato dall’Unione Terre di Pianura in convenzione con le associazioni di categoria Ascom Confcommercio e Confesercenti, con il coordinamento operativo di Iscom Group, società bolognese specializzata nella valorizzazione delle aree commerciali naturali e dei centri storici,e con il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Instagram è lo strumento scelto per avvicinare sempre di più gli imprenditori a considerare lo strumento social come una grande opportunità per le relazioni con il contesto e con la propria clientela; perché le nuove generazioni, potenziali imprenditori, utilizzano abitualmente i social; per promuovere e far conoscere meglio online le attività presenti sul territorio.

Le realtà coinvolte nel territorio di Granarolo, scelte in collaborazione con l’amministrazione comunale di Granarolo dell’Emilia, sono: "Da Teddy", di Nicola Belmonte, via San Donato 229, Granarolo (attività storica); "Miz Salon", di Michael Manzelli, Piazza del Popolo 1a, Granarolo (attività giovane); "Officina del Benessere", di Monica Dessì e Barbara Paparo, Piazza Bagneres de Bigorre 2c2d, Quarto Inferiore (imprenditoria femminile). Monica Dessì è inoltre titolare di Le Erbe di Giulio Cesare e dei Centri estetici Julius Caesar Solarium e Julius Caesar Estetica).

Zoe Pederzini