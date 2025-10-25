"I Comuni sono lasciati soli. E il governo fa lo ’sceriffo’"

"I Comuni sono lasciati soli, mentre le politiche governative azzerano i fondi affitto e sulla morosità incolpevole". La dem Sara Accorsi, consigliera delegata in Città metropolitana al Welfare e alla Casa, all’indomani dello sfratto che sta infiammando la politica, va all’attacco dell’esecutivo, latitante secondo la sinistra sul tema delle politiche abitative.

Che cosa ne pensa dello sfratto di via Michelino?

"È la modalità di questo sfratto che fa male... fa male alle istituzioni, alla proprietà privata, agli affitti brevi. Una tale modalità acuisce le tensioni che già ci sono".

Secondo il centrodestra gli attivisti andrebbero arrestati.

"È chiaro che c’è un tema normativo che va comunque assicurato a entrambe le parti".

Crede che le forze dell’ordine abbiano esagerato?

"Le modalità dello sfratto di via Michelino sono espressione di modalità troppo securitarie. Ma le forze dell’ordine fanno il loro lavoro, in base agli input che ricevono. Il problema è a monte: la linea da ’sceriffo’ del governo che sta prendendo piede in tutta Italia".

Ieri, intanto, c’è stata un’altra occupazione in via Don Minzoni...

"Occupazioni come questa mandano a monte il tanto lavoro in corso e il sistema dei servizi che ogni giorno, in ogni territorio cercano soluzioni. E ancora, peggio: rompono le alleanze che sul tema della casa oggi sono necessarie, penso in primis a quella tra pubblico e privati. Sono inoltre azioni fine a se stesse, perché non danno risposta alcuna alle persone, che oltretutto non sono sempre consapevoli della situazione in cui si pongono. Battersi per il diritto alla casa richiede ancora moltissimo impegno e quanto accaduto non fa che aumentare le complessità, esponendo le persone fragili".

In questo contesto di emergenza abitativa che cosa possono fare Comune, Città metropolitana e Regione?

"Diciamo che se il governo toglie risorse importanti, il lavoro di relazione tra istituzioni rischia di venire meno. Sulla morosità incolpevole, ad esempio, come Città metropolitana, abbiamo sottoscritto con tutti i Comuni, la Prefettura e il tribunale un tavolo per monitorare gli sfratti, ma senza fondi lo strumento rischia di perdere operatività".

Il progetto d legge regionale per regolare gli affitti brevi può aiutare?

"È una misura importante che tiene conto della diversità territori. Se a Bologna i b&b vanno contenuti, la regola potrebbe diventare restrittiva per l’Appennino".