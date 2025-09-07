Una Virtus da sold out
Alessandro Gallo
Una Virtus da sold out
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Barista pestatoMiss ItaliaAlga tossica dove Tortellini halalSagre weekendChiara Ferragni
Acquista il giornale
CronacaI Concerti della domenica all’Oratorio di San Rocco
7 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. I Concerti della domenica all’Oratorio di San Rocco

I Concerti della domenica all’Oratorio di San Rocco

Torna, nella splendida cornice dell’Oratorio di San Rocco, in via Calari 4/2, la nuova serie di appuntamenti dei ’Concerti della...

Luca Gallo, Francesca Frascari, Elena Selmo e Piero Mioli Il Circolo dal 1973 promuove la diffusione della lirica

Luca Gallo, Francesca Frascari, Elena Selmo e Piero Mioli Il Circolo dal 1973 promuove la diffusione della lirica

Per approfondire:

Torna, nella splendida cornice dell’Oratorio di San Rocco, in via Calari 4/2, la nuova serie di appuntamenti dei ’Concerti della domenica’ promossi dal Circolo culturale lirico bolognese, con il primo appuntamento già oggi alle 16,30 che vedrà protagonisti Laura Stella (soprano) e Riccardo Gallo (tenore). La rassegna è stata presentata da Francesca Frascari, presidente del Circolo, Piero Mioli, presidente della Accademia Filarmonica, Elena Selmo, storica dell’arte e vice presidente dell’associazione Succede solo a Bologna e Luca Gallo, vice presidente del Circolo.

Novità di quest’anno, sarà la speciale serata ’Tutti alla prima!’ in calendario domenica 7 dicembre, con proiezione in diretta di ’Lady Macbeth nel distretto di Mcensk’ di Dmitrij Šostakovič, con introduzione e brindisi.

È dal 1973 che Il Circolo culturale lirico bolognese promuove e divulga il valore di questo genere musicale, ponendosi come punto di riferimento per i melomani, non solo di Bologna: ogni domenica pomeriggio offre concerti e ospita cantanti lirici professionisti anche di fama internazionale come Leo Nucci, Renato Bruson, Raina Kabaivanska, Giacomo Prestia, Carlo Colombara e tanti altri. Il Circolo riserva inoltre un posto speciale anche alla musica classica ospitando, all’interno della sua programmazione domenicale, concerti strumentali di ensemble e/ o pianoforte solista.

Non bisogna dimenticare poi la splendida opportunità di ascoltare musica in una sala cinquecentesca decorata con un ciclo di affreschi opera della Scuola dei Carracci tra cui spicca un affresco originale del Guercino, recentemente restaurato. Lungo i lati delle pareti affrescate, ci sono panche e inginocchiatoi lignei del Settecento. Un gioiello nascosto che vale la pena riscoprire.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

MusicaConcerti