I Concerti della domenica all’Oratorio di San Rocco

Torna, nella splendida cornice dell’Oratorio di San Rocco, in via Calari 4/2, la nuova serie di appuntamenti dei ’Concerti della domenica’ promossi dal Circolo culturale lirico bolognese, con il primo appuntamento già oggi alle 16,30 che vedrà protagonisti Laura Stella (soprano) e Riccardo Gallo (tenore). La rassegna è stata presentata da Francesca Frascari, presidente del Circolo, Piero Mioli, presidente della Accademia Filarmonica, Elena Selmo, storica dell’arte e vice presidente dell’associazione Succede solo a Bologna e Luca Gallo, vice presidente del Circolo.

Novità di quest’anno, sarà la speciale serata ’Tutti alla prima!’ in calendario domenica 7 dicembre, con proiezione in diretta di ’Lady Macbeth nel distretto di Mcensk’ di Dmitrij Šostakovič, con introduzione e brindisi.

È dal 1973 che Il Circolo culturale lirico bolognese promuove e divulga il valore di questo genere musicale, ponendosi come punto di riferimento per i melomani, non solo di Bologna: ogni domenica pomeriggio offre concerti e ospita cantanti lirici professionisti anche di fama internazionale come Leo Nucci, Renato Bruson, Raina Kabaivanska, Giacomo Prestia, Carlo Colombara e tanti altri. Il Circolo riserva inoltre un posto speciale anche alla musica classica ospitando, all’interno della sua programmazione domenicale, concerti strumentali di ensemble e/ o pianoforte solista.

Non bisogna dimenticare poi la splendida opportunità di ascoltare musica in una sala cinquecentesca decorata con un ciclo di affreschi opera della Scuola dei Carracci tra cui spicca un affresco originale del Guercino, recentemente restaurato. Lungo i lati delle pareti affrescate, ci sono panche e inginocchiatoi lignei del Settecento. Un gioiello nascosto che vale la pena riscoprire.