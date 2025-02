I concerti per ’Conoscere la musica’

Ventiquattro concerti, da domani al 26 novembre, per celebrare i trent’anni dell’associazione Conoscere la Musica – Mario Pellegrini. Nata nel 1995 su iniziativa di alcuni musicisti e appassionati frequentatori della storica rassegna concertistica bolognese ’Conoscere la Musica’ , ideata nel 1974 e curata per anni proprio da Mario Pellegrini a cui oggi è intitolata l’associazione. Tra nomi d’eccezione e giovani talenti vincitori di concorsi internazionali, il ricco cartellone mantiene fede alla missione con cui l’associazione nacque nel 1995: "Avvicinare tutti, soprattutto le nuove generazioni, alla musica ‘bella’, di repertorio", spiega il presidente Roberto Iovine. Non a caso, i biglietti – prenotabili al numero 3318750957 o via email a conoscerelamusica@gmail.com – sono gratuiti per gli under 16. La rassegna si articola nelle tre sezioni tradizionali: Concerti di Primavera, Notti Magiche alle Ville e ai Castelli in estate e Concerti d’Autunno. Tutti gli appuntamenti, ad eccezione di quelli estivi, si terranno in Sala Marco Biagi (via Santo Stefano 119), a partire dal concerto di apertura di domani alle 20,30, che vedrà protagonista il prestigioso duo pianistico Roberto Prosseda e Alessandra Ammara. Musica, parole e filosofia si intrecciano negli incontri del 12 e 19 marzo, in cui il pianista Giuseppe Modugno verrà affiancato dai colleghi Paolo Andreoli e Carlo Balzaretti in un dialogo con Massimo Donà, docente di filosofia dell’Università di Milano. "Come ogni anno, saranno valorizzati strumenti meno presenti in altre rassegne, come il clarinetto e l’arpa. Il 5 marzo si esibirà il giovane Jonathan Leibowitz, il 26 marzo Rossana Rossignoli, primo clarinetto della Basler Symphoniker. L’arpa sarà protagonista con Letizia Lazzerini, vincitrice del Concorso Suoni d’Arpa 2024, e con il duo oboe-arpa di Marino Bedetti e Manuela Degli Esposti", spiega il direttore artistico Alberto Martelli. In estate la rassegna ’Notti Magiche alle Ville e ai Castelli’ porterà la musica in suggestivi luoghi della provincia bolognese, con servizio navetta da Bologna. Tra i protagonisti, la giovanissima violinista Maria Serena Salvemini, vincitrice di numerosi concorsi internazionali. In autunno, il trentennale proseguirà con concerti di rilievo, tra cui il duo pianistico Enrico Pace e Igor Roma, e un omaggio a Maurizio Deoriti, uno dei fondatori dell’associazione, l’8 ottobre in Sala Marco Biagi con il ritorno del pianista Stefano Andreatta. Nel fitto programma dell’associazione poi, bisogna ricordare che dal 15 ottobre al 26 novembre, infine, verranno eseguiti i sette concerti del ciclo di Brahms in collaborazione con l’Accademia Internazionale ’Incontri con il Maestro’ di Imola. Conoscere la Musica prosegue comunque il suo impegno verso i giovani con ’Musintegra’, che negli anni scorsi ha portato i musicisti direttamente nelle scuole. Il progetto, sospeso temporaneamente, dovrebbe riprendere dal 2026. Inoltre sono in elaborazione anche due concerti per gli studenti universitari, in programma a settembre a Palazzo Malvezzi Campeggi, sede della facoltà di Giurisprudenza.

Alice Pavarotti