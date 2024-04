I conti di Ar.pa Lieviti. Ricavi +28% nel 2023

Ar.pa Lieviti srl, da oltre cinquant’anni specializzata in lieviti e preparati per dolci e salati, ha annunciato i risultati finanziari per il 2023, che mostrano una crescita significativa. I ricavi totali ammontano a 5.896.325,64 euro, segnando un incremento del 28% sul 2022. Ciò evidenzia l’efficacia delle strategie di business e il successo degli investimenti in tecnologie innovative. "Un risultato straordinario – dice Carla Gherardi (nella foto), ceo e presidente –, che testimonia forza e resilienza in un mercato sempre più competitivo".