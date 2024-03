I conti di BCC Felsinea: "Miglior anno di sempre"

Nel 2023 BCC Felsinea ha conseguito un nuovo record, chiudendo il miglior anno di sempre con un utile che sfiora i 12 milioni di euro (+23%). La fiducia che soci e clienti hanno dimostrato nei confronti della banca si è tradotta in una crescita della raccolta complessiva a 200 milioni di euro (+13% rispetto al 2022), di cui quasi 100 milioni in raccolta diretta (+11%). In un anno caratterizzato dal raffreddamento della domanda di credito per l’aumento dei tassi, gli impieghi hanno registrato un modesto calo (-1,2%), ma nonostante ciò i nuovi mutui erogati a imprese, famiglie e terzo settore sono stati quasi 700, per un importo complessivo di oltre 100 milioni di euro. Inoltre è proseguita la riduzione dei crediti deteriorati. "La soddisfazione per i risultati è ancora più grande se si considera che sono stati realizzati nonostante i danni dell’alluvione, a cui abbiamo prontamente risposto aiutando famiglie e imprese con finanziamenti a tasso zero", ha detto il dg di BCC Felsinea, Andrea Alpi (nella foto).