I conti in rosso della salute regionale Lega e FI: "No al commissariamento"

"Vogliamo scongiurare il rischio commissariamento. Ma è giusto e doveroso pretendere un uso virtuoso delle risorse pubbliche". La Lega smorza i toni prova a dialogare in Assemblea legislativa sulla base della proposta lanciata da Forza Italia sulla scia della Conferenza delle Regioni. "Sì a spalmare il buco della sanità emiliano-romagnola in dieci anni", come indicato nella risoluzione dell’azzurra Valentina Castaldini che ha sottolineato: "La cura non deve uccidere il malato – afferma Castaldini –. Un commissariamento significa avere il blocco di tutti i livelli essenziali di assistenza, ovvero non si possono migliorare ed implementare i servizi sanitari, ci sarebbe lo stop di default alle nuove assunzioni e aumenterebbe la tassazione, a partire dall’Irap alle stelle".

Di fronte alle possibili conseguenze di un commissariamento, il consigliere del Carroccio Daniele Marchetti assicura che "nessuno vuole il male della nostra sanità" e presenta un emendamento alla risoluzione di Forza Italia, già corretta e vistata dal Pd. "Ci auguriamo tutti che possa finire per il meglio questa situazione, ma qualche verifica in più, anche con l’intervento degli ispettori ministeriali, può servire. Se possono fare chiarezza ben vengano", dice Marchetti. "I nostri conti sono già monitorati – assicura l’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini (foto), intervenuto durante il dibattito.