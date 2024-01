I conti Piquadro, ricavi a più 3,7%. Palmieri: "Sarà un anno positivo"

BOLOGNA

Piquadro nei primi nove mesi dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2023 registra ricavi per 131,5 milioni, in aumento del 3,7% rispetto all’omologo periodo chiuso al 31 dicembre 2022 (+4,8% a parità di cambi). Con riferimento al solo marchio Piquadro, i ricavi registrati nei primi nove mesi dell’esercizio 2023/2024 chiusi il 31 dicembre scorso risultano pari a 58,5 milioni in aumento del 9,8% rispetto all’analogo periodo del 2022 (+11,7% a parità di cambi). Le vendite nel canale wholesale hanno registrato un incremento del 17,3% e quelle nel canale Dos una crescita del 5,4% (+9,9% a parità di cambi). Dal punto di vista geografico il Gruppo Piquadro ha registrato nel mercato italiano, un fatturato di 63,2 milioni di Euro, pari al 48,1% delle vendite consolidate (45,4% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2022), in incremento del 9,8% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2022/2023. Nel mercato europeo il Gruppo ha registrato un fatturato di 63,3 milioni di Euro, pari al 48,2% delle vendite consolidate, in decremento del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2022/2023.

Nell’area geografica extra europea, Piquadro ha registrato un fatturato di 4,9 milioni di Euro, in crescita del 31,8% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2022/2023

Marco Palmieri, Presidente e Amministratore Delegato, commenta così: "Le dinamiche di crescita si sono deteriorate nell’ultimo trimestre, in particolare nel mese di dicembre, in tutta Europa. Inoltre, il recupero post-Covid della Cina non è avvenuto come sperato. È andata avanti la ristrutturazione di Maison Lancel che, rispetto al 2019 (primo anno completo dall’acquisizione), ha visto il fatturato aumentare del 12,7% nonostante la ristrutturazione della rete vendita con la chiusura di boutique non remunerative e politiche di consegna dei prodotti con calendari diversi dagli anni precedenti. Rispetto al periodo ante-covid - continua Palmieri - la cresciuta del Gruppo Piquadro è solida (+9,1%) e le dinamiche reddituali ci fanno stimare un anno molto positivo con EBITDA e utile netto record per il Gruppo".