I controlli di Ferragosto. Identificate 2.500 persone

Oltre 300 carabinieri impegnati nel lungo fine settimana di Ferragosto: controlli a tappeto in città e provincia. Il Comando provinciale ha messo in campo una vasta operazione per garantire la sicurezza durante la festività. Circa 150 le pattuglie che hanno vigilato sui movimenti di cittadini e turisti in Appenino (questi ultimi svolti in stretta sinergia con i carabinieri forestali). Identificate circa 2.500 persone e controllati più di 1.600 veicoli. Centinaia i posti di controllo dei carabinieri, costantemente collegati con le Centrali operative di Bologna, Imola, Molinella, San Giovanni in Persiceto e Vergato che hanno coordinato i servizi via radio e garantito una risposta rapida alle richieste di soccorso.

Particolare attenzione è stata riservate alle principali arterie stradali e nei confronti di alcuni automobilisti sono state elevate nella circostanza diverse sanzioni, come la revisione scaduta, la mancata assicurazione obbligatoria, l’attraversamento di un incrocio con il semaforo rosso e la guida di una moto senza casco, oltre al ritiro di alcune patenti per guida in stato di ebbrezza. In via Ferrarese, sequestrata un’auto: il conducente guidava senza patente, multato. Nella mattinata di Ferragosto sono stati impiegati anche i motociclisti del Nucleo Radiomobile che hanno garantito la sicurezza nella zona del “Passo della Futa”: tre motociclisti sono stati sanzionati per guida pericolosa. Il 16 agosto, invece, è stato svolto anche un servizio di ricognizione aerea con l’impiego di un elicottero del 13esimo Nucleo Elicotteri Cc di Forlì che ha fornito supporto alle unità territoriali, non tralasciando l’attività anti-terrorismo, eseguita con il concorso delle Aliquote di primo intervento del Nucleo Radiomobile e delle Squadre operative di soccorso del 5^ Reggimento Cc Emilia Romagna, specializzate nell’affrontare situazioni ad alto rischio. Sempre nello stesso giorno, sulla base dell’ispezione effettuata dai militari del Nucleo Antisofisticazione Sanità di Bologna, è stato notificato un provvedimento di sospensione totale di un’attività di ristorazione in città per le gravi condizioni igienico sanitarie e gestionali dovute alla presenza di disordine sparso e abbondante sporco diffuso e pregresso: multa di 3.000 euro. Il provvedimento resterà in vigore fino al ripristino delle normali condizioni igienico-sanitarie previste per legge.

Chiara Gabrielli